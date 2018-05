Usa-Cina | fallisce vertice di Pechino Le due delegazioni | «risultati deludenti»

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : Yacoubou trascina Schio in gara-1 - Consolini non basta a RagUsa : Fattore campo rispettato nel primo atto della Finale Scudetto 2018. Il Famila Schio vince gara-1 contro la Passalacqua Ragusa per 62-56 al termine di una partita equilibrata e che fa da preludio ad una serie che si prospetta essere molto combattuta. Grande prestazione in casa Schio per la francese Isabelle Yacoubou, che domina sotto i tabelloni e chiude con una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra per il Famila chiude anche ...