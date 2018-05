Usa chiedono a Cina di rusurre l' avanzo negli scambi di 200 mld

Crozza-De Luca e l’accordo tra M5s e Pd : “Disponibile solo se si inginocchiano - io gli salgo sopra e poi mi chiedono scUsa” : Sul possibile accordo tra M5s e Pd, Crozza-De Luca sembra possibilista, durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. “Io sono disponibilissimo al dialogo. solo chiedo che mi si dica semplicemente “scusa” e poi parliamo. Vengono qui, un accenno di inchino, un piccolissimo baciamano e a posto così. Si inginocchiano, si sdraiano un momento faccia a terra, io gli salgo sopra e la questione è ...

Usa : senatori chiedono alle banche di declassificare dati di uomini d'affari russi - : Lo riferisce la Reuters citando la lettera dei senatori. Secondo l'agenzia, i senatori del partito democratico hanno scritto una lettera, nella speranza di aumentare la pressione non solo sugli ...

I separatisti baschi dell'Eta chiedono perdono alle vittime. "Ci scusiamo per il dolore che abbiamo caUsato" : Il gruppo separatista basco Eta si è scusato per il "dolore" e i "danni" che ha causato durante la sua lotta per ottenere l'indipendenza dalla Spagna e ha chiesto perdono alle vittime. "abbiamo causato molto dolore e danni irreparabili, vogliamo mostrare rispetto ai morti, ai feriti e alle vittime delle azioni dell'Eta. Siamo sinceramente pentiti".Il gruppo indipendentista ha rilasciato una nota attraverso i quotidiani Gara e Berria in ...

Starbucks in imbarazzo - il locale chiama la polizia e fa arrestare due uomini che non ordinano e chiedono di Usare il bagno : In uno Starbucks di Filadelfia, il gestore chiama la polizia dopo che due uomini avevano preso posto nel locale senza ordinare nulla. Ma c’è dell’altro. I due, infatti, avevano chiesto di poter utilizzare il bagno. E siccome l’utilizzo viene loro negato perché sarebbe riservato ai clienti, i due decidono di aspettare un amico. Intervenuti su sollecito del gestore del locale, gli agenti hanno arrestato i due ragazzi tra gli ...

Siria : Usa chiedono riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

RagUsa - Partecipiamo e Liberi Cittadini chiedono candidatura Iacono : Partecipiamo e Liberi Cittadini insistono nel chiedere a Giovanni Iacono di candidarsi a sindaco di Ragusa. Si attende la notizia ufficiale.

Usa - 37 stati chiedono a Fb risposte : 3.58 Una coalizione di 37 procuratori generali americani di 37 stati Usa, ha chiesto a Facebook come Cambridge Analytica possa aver impropriamente ottenuto i dati di 50 milioni di utenti del social media per fini elettorali. "Queste rivelazioni sollevano molte serie domande sulle politiche e pratiche di Facebook e i processi in atto per assicurare che vengano seguite",si legge in una lettera inviata dal gruppo bipartisan di procuratori ...

Scienziati russi chiedono aiuto alla NASA per i visti Usa - : "Sono appena tornato da Parigi, dove si trova la sede principale del COSPAR. Abbiamo deciso di chiedere aiuto alla NASA per trasmettere all'ambasciata statunitense a Mosca l'elenco degli Scienziati ...

I giovani Usa in marcia. Chiedono un "no" fermo alla libertà di sparare : 'Il fatto che nessun adulto parla sul palco a DC è un potente messaggio inviato al mondo: se noi non facciamo qualcosa contro la violenza delle armi allora lo farete voi', continua. Ci sono anche ...

Dazi Usa : Juncker e Tusk chiedono esenzione permanente per la Ue : Il Presidente della Commissione e quello del Consiglio Europeo non considerano realistica la scadenza del primo maggio indicata da Trump per arrivare a un accordo

I figli di Gigi D’Alessio chiedono scUsa alla Tatangelo : Dopo l’attacco social di Ilaria D’Alessio, contro l’intervista rilasciata da Anna Tatangelo sulla sua vita di coppia, arrivano le scuse social. Ilaria si giustifica: “La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini”. L’altro figlio di Gigi, Claudio, la difende e aggiunge: “Il rancore distrugge ...