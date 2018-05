Usa chiedono a Cina di rusurre l'avanzo negli scambi di 200 mld : Roma, 4 mag. , askanews, Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di ridurre il loro avanzo negli scambi per l'equivalente di 200 miliardi di dollari da qui al 2020. Lo riportano diverse ricostruzioni ...

Crozza-De Luca e l’accordo tra M5s e Pd : “Disponibile solo se si inginocchiano - io gli salgo sopra e poi mi chiedono scUsa” : Sul possibile accordo tra M5s e Pd, Crozza-De Luca sembra possibilista, durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. “Io sono disponibilissimo al dialogo. solo chiedo che mi si dica semplicemente “scusa” e poi parliamo. Vengono qui, un accenno di inchino, un piccolissimo baciamano e a posto così. Si inginocchiano, si sdraiano un momento faccia a terra, io gli salgo sopra e la questione è ...

Usa : senatori chiedono alle banche di declassificare dati di uomini d'affari russi - : Lo riferisce la Reuters citando la lettera dei senatori. Secondo l'agenzia, i senatori del partito democratico hanno scritto una lettera, nella speranza di aumentare la pressione non solo sugli ...

I separatisti baschi dell'Eta chiedono perdono alle vittime. "Ci scusiamo per il dolore che abbiamo caUsato" : Il gruppo separatista basco Eta si è scusato per il "dolore" e i "danni" che ha causato durante la sua lotta per ottenere l'indipendenza dalla Spagna e ha chiesto perdono alle vittime. "abbiamo causato molto dolore e danni irreparabili, vogliamo mostrare rispetto ai morti, ai feriti e alle vittime delle azioni dell'Eta. Siamo sinceramente pentiti".Il gruppo indipendentista ha rilasciato una nota attraverso i quotidiani Gara e Berria in ...

Starbucks in imbarazzo - il locale chiama la polizia e fa arrestare due uomini che non ordinano e chiedono di Usare il bagno : In uno Starbucks di Filadelfia, il gestore chiama la polizia dopo che due uomini avevano preso posto nel locale senza ordinare nulla. Ma c’è dell’altro. I due, infatti, avevano chiesto di poter utilizzare il bagno. E siccome l’utilizzo viene loro negato perché sarebbe riservato ai clienti, i due decidono di aspettare un amico. Intervenuti su sollecito del gestore del locale, gli agenti hanno arrestato i due ragazzi tra gli ...

Siria : Usa chiedono riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

RagUsa - Partecipiamo e Liberi Cittadini chiedono candidatura Iacono : Partecipiamo e Liberi Cittadini insistono nel chiedere a Giovanni Iacono di candidarsi a sindaco di Ragusa. Si attende la notizia ufficiale.

Usa - 37 stati chiedono a Fb risposte : 3.58 Una coalizione di 37 procuratori generali americani di 37 stati Usa, ha chiesto a Facebook come Cambridge Analytica possa aver impropriamente ottenuto i dati di 50 milioni di utenti del social media per fini elettorali. "Queste rivelazioni sollevano molte serie domande sulle politiche e pratiche di Facebook e i processi in atto per assicurare che vengano seguite",si legge in una lettera inviata dal gruppo bipartisan di procuratori ...

Scienziati russi chiedono aiuto alla NASA per i visti Usa - : "Sono appena tornato da Parigi, dove si trova la sede principale del COSPAR. Abbiamo deciso di chiedere aiuto alla NASA per trasmettere all'ambasciata statunitense a Mosca l'elenco degli Scienziati ...

I giovani Usa in marcia. Chiedono un "no" fermo alla libertà di sparare : 'Il fatto che nessun adulto parla sul palco a DC è un potente messaggio inviato al mondo: se noi non facciamo qualcosa contro la violenza delle armi allora lo farete voi', continua. Ci sono anche ...

Dazi Usa : Juncker e Tusk chiedono esenzione permanente per la Ue : Il Presidente della Commissione e quello del Consiglio Europeo non considerano realistica la scadenza del primo maggio indicata da Trump per arrivare a un accordo

I figli di Gigi D’Alessio chiedono scUsa alla Tatangelo : Dopo l’attacco social di Ilaria D’Alessio, contro l’intervista rilasciata da Anna Tatangelo sulla sua vita di coppia, arrivano le scuse social. Ilaria si giustifica: “La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini”. L’altro figlio di Gigi, Claudio, la difende e aggiunge: “Il rancore distrugge ...