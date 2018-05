Uomini e Donne Mariano Catanzaro sceglie Valentina? Grossa anticipazione grazie a una

Uomini e Donne/ Gemma e Marco vicini all'addio allo show - Sossio e Ursula dicono basta (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani pronta a lasciare il programma con Marco? Intanto Sossio Aruta chiude con Ursula Bennardo, ma...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e donne : Nilufar riapre il profilo Instagram. La verità Video : Il profilo Instagram di Nilufar Addati sembra di nuovo attivo. A segnarlo alcune fan che si sono accorte del fatto. Come ben sappiamo, i profili social dei tronisti durante il loro percorso nel programma #Uomini e donne vengano disattivati dalla redazione fino al momento della scelta. E allora la tronista napoletana ha fatto la sua scelta? Il motivo è che il profilo della ragazza, tempo fa, era stato hackerato ed può darsi che il suo hacker lo ...

Uomini e Donne - Claudio D’Angelo e la crisi : “Io e Ginevra abbiamo avuto una brutta discussione” : Uomini e Donne, perché Claudio e Ginevra sono in crisi? Tutto è iniziato con un’accesa discussione Continua la crisi tra Claudio e Ginevra di Uomini e Donne. Dopo la versione fornita dalla Pisani, che ha chiarito su Instagram che la storia non si è ancora interrotta, ecco arrivare quella dell’ex tronista del Trono Classico. D’Angelo, […] L'articolo Uomini e Donne, Claudio D’Angelo e la crisi: “Io e Ginevra ...

Uomini e Donne : i primi commenti post-scelta di Marta : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo in queste ore attorno ai protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Poche ore fa infatti Marta Pasqualato ha finalmente rotto il silenzio sui social, pubblicando alcuni messaggi inerenti a tutto quello che le è successo con Nicolò Brigante negli studi di Maria De Filippi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La scelta che ...

Uomini e Donne : Ida e Riccardo pronti a lasciare il Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano Uomini e Donne? Nel corso degli anni a Uomini e Donne si sono vissute grandi storie d’amore. Non solo tra tronisti e corteggiatrici, ma anche tra dame e cavalieri. Impossibile dimenticare la travagliata relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama torinese vorrebbe tutt’oggi tornare insieme a lui, ma quest’ultimo è irremovibile: non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che chiede a Tina se va tutto bene poi lancia un filmato con un breve Riassunto della scorsa puntata in cui Gemma e Marco raccontano i primi momenti della loro conoscenza. In un filmato Gemma commenta l’emozione che ha provato subito dopo la scelta di Armando e Manuela di lasciare il programma insieme e costruire un futuro insieme. Il loro amore non l’ha lasciata indifferente e ...

Uomini E DONNE / Video - bacio appassionato tra Gemma Galgani e Marco in spiaggia (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Dichiarazione d'amore per Gemma Galgani da parte di Marco: la dama lascia il programma? Scoppia un dubbio in studio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:20:00 GMT)

La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum/ Uomini e Donne : lo sfogo social di Marta Pasqualato : La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum. Cos'è accaduto alla nuova coppia di Uomini e Donne dopo la puntata? Ecco le prime novità e non solo (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:20:00 GMT)

