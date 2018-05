Uomini e donne di Maria De Filippi | drammatica rissa | ' Calci nel c*** | io lavoro e tu non

Uomini e Donne news : Ursula innamorata di Sossio? Le parole della dama : Uomini e Donne news: Ursula e la dichiarazione importante per Sossio A Uomini e Donne sembrerebbe proprio che Ursula sia innamorata di Sossio. La dama ha chiesto al calciatore di darle l’esclusiva. Dunque, il cavaliere deve scegliere se continuare a conoscere solo lei o se procedere il suo percorso frequentando altre Donne. Ma Sossio non […] L'articolo Uomini e Donne news: Ursula innamorata di Sossio? Le parole della dama proviene da ...

Uomini e Donne oggi: Ida contro Valentina, i messaggi a Riccardo Continuano le discussioni tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne. Questa volta al centro della scena c'è anche Valentina. Quest'ultima ha scritto più volte al cavaliere e da questo sono iniziate delle accese discussioni. Intanto, Ida non può fare a meno di lamentarsi

Uomini e donne : IDA PLATANO e RICCARDO GUARNIERI hanno lasciato il programma? : Continuano le registrazioni del trono over di Uomini e donne; grazie al blog Isa e Chia, scopriamo insieme quali sono le ultime novità provenienti dallo studio di Maria De Filippi (risalenti a mercoledì 2 maggio 2018). Come prima cosa, si è discusso della situazione sentimentale tra Gemma Galgani e il cinquantasettenne Marco: nonostante alcuni giorni passati insieme a Cecina, la dama ha tenuto a precisare di non aver trascorso delle notti di ...

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 4 maggio 2018 | In diretta
Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.

Temptation Island Vip : tre ex tronisti di Uomini e Donne nel cast? : Uomini e Donne: tre ex tronisti sbarcano a Temptation Island Vip? La prima edizione di Temptation Island Vip inizierà fra due mesi e il cast sembrerebbe essere stato ultimato. Stando a quanto scritto dalla rivista Nuovo tv, ben tre tronisti di Uomini e Donne con i loro rispettivi partners sbarcheranno sull’isola tentatrice per mettere alla prova il loro amore. Il primo nome che spicca è quello di Francesco Monte, che potrebbe prendere ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 2 maggio 2018 : Gemma e il suo Marco hanno consumato? La verità! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 2 maggio 2018: Ida spiazza Riccardo! Marco ha chiesto a Gemma di andare a letto con lui. E lei… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha trascorso due giorni insieme al giovane Marco… Si sono abbandonati alla passione? Riccardo, dopo la dichiarazione di Ida, l’ha stretta a sé e l’ha baciata! Ursula vendicativa! Tanta ironia, divertenti teatrini, battibecchi ed ...

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 4 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14:45
Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Ida pazza di gelosia litiga furiosamente : Ida pazza di gelosia litigherà furiosamente con Riccardo e Donatella. E questo che i telespettatori vedranno andare in onda nel programma di Maria De Filippi secondo le nuove Anticipazioni di Uomini e Donne Over. Cosa è accaduto in studio? Dopo la richiesta di Marco a Gemma, dopo la nuova lite di quest’ultima con Giorgio, Gianni Sperti, Tina Cipollari e i telespettatori della trasmissione di Canale 5 potranno seguire gli sviluppi delle ...

Droga - caso choc. Tremano i Vip. Spuntano nomi eccellenti - modelle - cuochi e volti del Grande Fratello e Uomini e Donne : Trecento chili di Droga sequestrati. Un’operazione imponente quella portata a termine dal Comando provinciale dei carabinieri di Milano. E ora trema tutto il mondo dello spettacolo. Sì perché a quanto pare il giro di Droga milionario sarebbe stato destinato, in larga parte, a vip, professionisti e imprenditori. Nel giro dei clienti c’erano i famosi così come i tossici all’ultimo stadio. Ma mentre i primi ricevevano la consegna a ...

Uomini E DONNE / La puntata del 29 maggio sarà l'ultima? (Trono Classico)
UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. La scelta di Mariano Catanzaro sarà Valentina Pivati? La gaffe del tronista potrebbe essere la conferma...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani dice no all'intimità con Marco ma... (Trono Over)
Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani pronta a lasciare il programma con Marco? Intanto Sossio Aruta chiude con Ursula Bennardo, ma...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne : la dama vuole l'esclusiva
Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne: la dama di Taranto vuole una relazione esclusiva con il cavaliere, ma lui accetta di conoscere nuove Donne...

Uomini e Donne : i primi commenti post-scelta di Marta Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo in queste ore attorno ai protagonisti del trono classico di #Uomini e Donne. Poche ore fa infatti Marta Pasqualato ha finalmente rotto il silenzio sui social, pubblicando alcuni messaggi inerenti a tutto quello che le è successo con Nicolò Brigante negli studi di Maria De Filippi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La scelta ...

Uomini e Donne: Marta Pasqualato contro Nicolò Brigante dopo la scelta Marta Pasqualato non ha ancora superato il dolore per la perdita di Nicolò Brigante. A pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, la ragazza sta ancora soffrendo. Anche se sta cercando di andare avanti e di superare questo difficile momento. E forse per