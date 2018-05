Uno sguardo al crocevia tra le imprese e i mercati

“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici : immagini evocative dovute a Uno sguardo curioso : “Nei vuoti un orlo di pensiero/ Ai margini una fuga gialla/ L’attimo che zampilla/ sottile/ un fuscello che affiora/ dalla memoria/ e il vento/ il vento/ il verde/ sono i miei amanti/ Mi piovono dentro.” Seconda raccolta poetica di Nadia Alberici, edita nel 2018 da Negretto Editore in collaborazione con Gilgamesh Edizioni, Mi prende […]

Decine di nuove immagini per Code Vein - diamo Uno sguardo al gameplay : Bandai Namco ha recentemente rilasciato una caterva di screenshot del suo imminente action JRPG simile a Soulslike: parliamo di Code Vein, in uscita nel 2018 per PS4, Xbox One e PC e di cui, ora, abbiamo Decine e Decine (più di settanta!) nuove immagini dedicate a personaggi, gameplay, nemici e combat system. Gli screenshot mostrano più o meno gli stessi temi ed elementi delle immagini pubblicate da Bandai Namco America alcuni giorni fa, e in ...

Loro 1 - nella commedia farsesca di Sorrentino Uno sguardo indulgente sul “guascone” Berlusconi e la sua corte : Loro 1 di Paolo Sorrentino è una raffinata farsa. E fa perfino molto ridere. Scurdámmoce ‘o passato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Con il dittico su Silvio Berlusconi, o almeno in Loro 1 che esce il 24 aprile, è così. Il regista napoletano abbandona gli svolazzi estetizzanti da Oscar e ritrova ispirazione e ritmo da commedia farsesca che sembra naturalmente nelle sue corde, e in quelle dell’oramai fido ...

I numeri di Netflix che fanno impallidire con Uno sguardo al futuro : Secondo alcuni analisti finanziari di Wall Street, gli investitori Netflix starebbero ignorando il cash burn rate elevato del gigante dello streaming. Il problema è che Netflix "brucia liquidità a una velocità allarmante" come ha fatto notare a Business Insider l'analista di Wedbush Securities Michael Pachter. Ma i "problemi" di Netflix ...

Peter Marcias firma 'Uno sguardo alla terra' : Peter Marcias è infatti andato in giro per il mondo e ha fatto vedere l'opera di Fiorenzo Serra . Poi ha chiesto a molti protagonisti della scena documentaria di oggi come Wang Bing , Brillante ...

Tropea - rissa per Uno sguardo di troppo : tre donne ai domiciliari - : L'episodio è avvenuto in località Contrada Croce. Coinvolta anche una minorenne, denunciata in stato di libertà. Tutte e quattro devono rispondere di rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ...

Mercedes-Benz - Uno sguardo agli interni della nuova Classe B : Sono passati ormai diversi mesi dai primi avvistamenti della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe B e con l'avvicinarsi del debutto sul mercato i prototipi della monovolume hanno pian piano iniziato a perdere le camuffature. Gli esterni dei muletti della nuova B, infatti, sono ancora totalmente ricoperti di pellicole, fatta eccezione per alcuni dettagli, contrariamente all'interno dell'abitacolo dove non è presente quasi nessuna ...

Trailer di una delle nuove mappe di Call of Duty WW2 - Uno sguardo all’Egitto : Il nuovo DLC di Call of Duty WW2, intitolato La Macchina da Guerra, sarà disponibile in anteprima su PS4 tra pochissimi giorni. Per l'occasione, Activision e Sledgehammer Games ci mostrano una delle nuove mappe che saranno incluse nell'espansione dello sparatutto: parliamo dell'Egitto, che si mostra in un nuovo Trailer pubblicato nelle ultime ore. Vogliamo dargli uno sguardo? Il nuovo Trailer mostra tutti i "segreti" della mappa egiziana di ...