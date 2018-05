Una tutela speciale per il cuore di Roma

Nintendo - Valve - Sony e EA sono state segnalate in Norvegia per violazione di Una legge europea a tutela dei consumatori : Il consiglio norvegese dei consumatori NCC ha segnalato le principali vetrine digitali per violazione della legislazione europea sui consumatori, riporta Gameindustry.In seguito ad un'inschiesta dell'anno scorso è risultato infatti che Nintendo non sia ancora riuscita ad offrire al consumatore la possibilità di annullare il software pre-ordinato via eShop, mentre anche Steam, Origin e il PlayStation Store sono stati segnalati per motivi ...

Una polizza a tutela degli insegnanti : Visti i molti casi di bullismo verificatisi in molte scuole non solo nei confronti dei ragazzini, ma anche nei confronti dei docenti, cominciano a diffondersi idee per arginare questo fenomeno e tutelare le vittime. In questi giorni si è parlato della figura dello psicologo a scuola e delle telecamere in classe. Ma non solo. Si […] L'articolo Una polizza a tutela degli insegnanti proviene da Scuolainforma.

22 aprile - Giornata della Terra : Una selezione di 10 proprietà ecofriendly - per la tutela della “casa comune” : Dal Lazio al Brasile: in occasione della Giornata della Terra (22 aprile), HomeAway®, esperto globale delle case vacanza, propone una selezione di proprietà che hanno fatto della tutela dell’ambiente la propria filosofia. A partire dalla progettazione fino alla gestione quotidiana, queste case rivelano una speciale attenzione nei confronti del Pianeta e sono la location ideale per una vacanza ecologica da trascorrere in famiglia o con amici. ...

Langhe 'Adotta un filare' - l idea di Una giovane barolista per la tutela del paesaggio : Il Barolo non è solo economia: è cultura'. L'iniziativa è stata lanciata dalla giovane titolare della cantina, Sara Vezza, classe 1980 quinta generazione di vignaioli, che coltiva 5 ettari quasi ...

UFFICIALE : istituito il fondo maternità per le atlete! Più diritti per le sportive dilettanti - Una tutela dallo Stato : Ora è UFFICIALE: è Stato istituito il fondo maternità per le atlete. La firma del ministro dell’economia Pier Carlo Padoan sul decreto ha aperto una frontiera nello sport femminile del nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio passo in avanti, un autentico sostegno per le sportive, considerate dilettanti dalla legge e quindi senza alcun diritto. Il fondo (tre milioni di euro per il primo anno) permetterà alle atlete di affrontare la ...

La legge sul whistleblowing è Una tutela o delazione? : A seguito dell'autorevole intervento della Prof.ssa Livia Pomodoro, incentrato essenzialmente sui tratti caratterizzanti la nuova disciplina, ritengo ora opportuno ampliare la prospettiva e portare ...

Oikos sostiene Una campagna di sensibilizzazione a tutela delle donne : l’8 Marzo non solo Una ricorrenza - è tutti i giorni : In occasione della Giornata della donna, Oikos ha deciso di: Offrire a tutte le nostre donne una mezza giornata di riposo retribuito per il pomeriggio di Giovedì 8 Marzo Sostenere una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere la lotta per un pari diritto nello sviluppo del loro talento. Aggiungere la propria voce di sostegno alla lotta contro la violenza delle donne In Oikos, le donne sono una risorsa fondamentale per il loro ...

Manifesto a tutela del risparmio e del lavoro : per Una riforma socialmente utile del sistema bancario. Un importante appello di First Cisl e ... : A danno del singolo risparmiatore, dell'economia e, quindi, dell'occupazione, della quale abbiamo terribilmente bisogno. Tornando ad Adiconsum Verona , segnaliamo che essa è l'Associazione aderente ...