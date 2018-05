Una campagna senza ' pesticidi' È troppo?

8xmille Chiesa cattolica : il progetto della Caritas diocesana 'Mensa Casa Nostra' di Cosenza è Una delle opere della campagna 'Chiedilo a ... : Un rivolo di quei 180 mila posti di lavoro e 7 miliardi persi ogni anno per l'aggressione delle mafie all'economia del Sud. Conclude il presidente 'Le opere di modernizzazione urbana, come l'...

Champions - la Roma lancia Una campagna social : “Coloriamo la città!”. E’ questo il messaggio che la Roma da questa mattina sta veicolando attraverso Twitter in vista della semifinale di ritorno di Champions League col Liverpool in programma mercoledì sera all’Olimpico. Nelle intenzioni della società c’è la voglia di vedere, ancora prima dello stadio, la città imbandierata per l’appuntamento europeo. “Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di ...

La campagna elettorale e l’incontro con Chiara - Una ragazza autistica : Come saprete, ho un nuovo lavoro temporaneo. Dopo aver preso il treno pendolari che mi ha portato al lavoro da oltre un decennio, anziché fermarmi all’università proseguirò per Montecitorio. I cittadini mi hanno scelto come loro Portavoce per la legislatura corrente e spero di ripagare la loro fiducia. La campagna elettorale è stata entusiasmante: non è stato materialmente possibile incontrare tutte le persone di un collegio elettorale (oltre ...

Una campagna per Overwatch? Sarebbe come creare un nuovo gioco da zero - intervista : La nuova missione “Ritorsione” di Overwatch è una divertente modalità cooperativa per quattro giocatori che ripercorre uno dei momenti chiave del lore del gioco: la caduta di Gabriel 'Reaper' Reyes e del suo gruppo segreto, Blackwatch.Assieme a “Rivolta”, questa missione è stata pubblicata come parte degli Archivi di Overwatch: un evento della durata di un mese durante il quale i giocatori possono dare un assaggio a quello che potrebbe offrire ...

Wind lancia Una campagna SMS per l’acquisto rateale di Samsung Galaxy S9 : Ha preso il via ieri una nuova campagna promozionale di Wind che consente di perfezionare l'acquisto rateale di Samsung Galaxy S9 a partire da 15 euro al mese. L'articolo Wind lancia una campagna SMS per l’acquisto rateale di Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Imma Battaglia : “Una campagna anti-omofobia in tutta Roma” : Aggressione omofoba a Roma; Imma Battaglia: “Responsabilità dell’amministrazione Raggi. La sindaca sproni Di Maio a proporre una legge contro l’omofobia. Il Paese è diviso tra questi duellanti di quarta generazione, senza idee, completamente presi da se stessi, non hanno mai un momento per denunciare l’omofobia” Imma Battaglia, attivista per i diritti Lgbt, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, ...

Perscara - infortUnato Campagnaro : Stagione finita anticipatamente per l'esperto difensore del Pescara Hugo Campagnaro. Il quasi 38enne ex Napoli e Inter si è infatti procurato una lesione al polpaccio destro. L'ennesimo stop fisico ...

EOLO lancia EOLO Easy e EOLO Super con Una campagna di comunicazione realizzata da Dude e Carat : ... l'offerta facile per restare sempre connesso e l'offerta EOLO Super per tutti i gamer e amanti delle serie in streaming che hanno ha necessità di utilizzare la rete al massimo delle sue potenzialità ...

Adotta una buca - Renzo Baldoni lancia Una campagna - ironica - di recupero : Adotta una buca, Renzo Baldoni lancia una campagna, ironica, di recupero Chi, ieri, si è visto comparire delle piantine di fiori dentro alle buche della strada, si sarà, amaramente, sbellicato dalle ...

Blizzard : "integrare Una campagna PvE in Overwatch vorrebbe dire quasi creare un nuovo gioco" : Mentre poco tempo fa vi abbiamo segnalato la disponibilità della missione Ritorsione di Overwatch, ecco spuntare in rete interessanti notizie sull'apprezzato titolo di Blizzard che riguardano la (poco) possibile campagna PvE che, probabilmente, non sarà inserita nel gioco.Stando a quanto riportato dai colleghi di Eurogamer.net, sulla questione è intervenuto direttamente Jeff Kaplan, il quale ha rilasciato dichiarazioni che sembrano chiarire come ...

Salute : Una vita sana aiuta a prevenire il diabete - parte la campagna del Ministero : Il diabete rappresenta un grosso problema sia di tipo sociale che economico: la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per curare le persone con diabete ammonta a circa 15 miliardi di euro l’anno (Rapporto Arno diabete 2015); la spesa sanitaria pro capite annua nelle persone con diabete è circa doppia rispetto a quella dei non diabetici. Secondo i dati Istat 2016 in Italia sono oltre 3 milioni le persone affette da diabete, il 5,3% ...

Citazioni - Spunta Unalfa Romeo nella campagna pubblicitaria della Mini : Un'Alfa Romeo 2000 GT Veloce compare in unimmagine diffusa per il lancio della Mini restyling, che sarà nelle concessionarie dalla prossima settimana. Sul sito della Casa anglotedesca una Cooper S, come quella che abbiamo guidato in anteprima, appare in una foto con la coupé anni 70 del Biscione, accompagnata dal claim La reinterpretazione di un capolavoro.Linterrogativo. Un omaggio al Biscione? Di primo acchito, sembra difficile: ...