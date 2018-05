Una bomba viola sta per esplodere | l' ex ginnasta Fanny è hot! - FOTO

Maltempo Sardegna - nubifragio a Fluminimaggiore : gravi danni - “Una vera e propria bomba d’acqua che non ci aspettavamo” : nubifragio nella notte a Fluminimaggiore (Sud Sardegna): il Rio Mannu ha esondato in più punti ed ha allagato il Paese. Le strade sono invase dal fango. L’Anas ha chiuso la Ss 126 in entrambe le direzioni nel tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias). Allagata la piana di Portisceddu, verso lo sbocco a mare del Rio Mannu. Il Sindaco Nando Pellegrini ha spiegato all’Adnkronos che ha “ordinato la chiusura ...

Al Bano senza filtri - la bomba sulla Lecciso : "Dal 2005 non siamo più Una coppia" : Un tira e molla, quello tra Al Bano e Loredana Lecciso, che va avanti da quasi 15 anni, da quando lei lo ha lasciato in diretta tv mentre lui era sull'Isola dei Famosi. Ora

“Flavio Insinna imbarazzante”. Questa è Una bomba : la voce arriva da uno molto bene informato che ha sbugiardato vergognosamente l’ex conduttore di Affari tuoi. Cosa sta facendo per prendere il posto di Fabrizio Frizzi : Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni appena il 26 marzo 2018. La causa ufficiale è un’emorragia cerebrale. Ma quel che è venuto fuori in seguito alla sua morte è che Frizzi fosse molto malato (e consapevole di esserlo). Pare che Frizzi avesse una serie di tumori inoperabili e fosse pienamente consapevole del fatto che non sarebbe vissuto a lungo. Ma non si è mai pronti completamente alla morte. Specie di una persona alla quale si vuol bene. E ...

Bomba : Stefano De Martino cambia vita. Reduce dall’esperienza in Honduras - il ballerino ha deciso di dare Una svolta definitiva e di “mollare” tutto. La notizia (super) che addolora le fan : La sua carriera è iniziata nella scuola di Maria De Filippi: Stefano De Martino si era presentato nella categoria danza e, da subito, è stato evidente a tutti il suo talento. E infatti, dopo aver frequentato la scuola, è stato scelto come ballerino professionista della trasmissione. De Martino, ad Amici, aveva anche trovato l’amore: Emma Marrone che frequentava la scuola insieme a lui. Poi, però, era arrivato l’uragano Belen che aveva scatenato ...

Spifferata bomba : perché la Clerici molla la Prova del cuoco. Sembrava che la conduzione di un programma il sabato sera fosse Una “promozione” ma le cose stanno in modo decisamente diverso. I motivi dell’addio di Antonella che fanno disperare la Rai : Antonella Clerici lascia “La Prova del cuoco” e questo, ormai, lo sappiamo tutti. Ma perché? Cosa è successo tra Antonella e la Rai? perché la rimpiazzano con Elisa Isoardi? La verità è diversa da come ci è stata posta… Sì, perché è stata la Clerici a mollare. È da tanto tempo che la Clerici fa sapere di voler ridurre i suoi impegni lavorativi per dedicarsi di più e meglio al compagno e alla figlia. L’unico modo per ridurre gli impegni ...

Nucleare - AIEA : nessun indizio sullo sviluppo di Una bomba dopo il 2009 : Citando un rapporto del dicembre 2015, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha ribadito oggi in un comunicato che non aveva “alcuna indicazione credibile di attività in Iran attinenti allo sviluppo di un ordigno Nucleare dopo il 2009“. Le dichiarazioni seguono le affermazioni del premier israeliano Benyamin Netanyahu, secondo cui l’Iran progetta di realizzare almeno cinque bombe atomiche. L'articolo ...

'Non sono donne - anche...' : in diretta da Barbara d'Urso - Una bomba sessuale sul toy boy della Pezzopane : Vladimir Luxuria a Domenica Live di Barbara d'Urso parla di Simone Coccia Colaiuta , il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane, ex spogliarellista e uno dei concorrenti di questa quindicesima ...

Antonella Clerici al veleno durante La prova del cuoco : 'Una come me...'. Bomba su Rai - e Isoardi - : addio al veleno : La puntata dell'addio e dei veleni. Antonella Clerici a La prova del cuoco ha di fatto confermato che dalla prossima stagione non sarà più lei alla guida dello storico show di cucina che ha lanciato ...

Ricordate Salvo del GF1? Ha sganciato Una bomba. Il pizzaiolo che ha partecipato alla prima edizione del reality ha fatto Una dichiarazione pesante su uno dei ragazzi attualmente in gioco. Le parole di Veneziano non lasciano indifferenti. Dolori… : State seguendo il Grande Fratello 15? Allora vi siete resi conto che questa edizione è iniziata bella movimentata… Già ci sono state discussioni, già ci sono stati primi baci, “avvicinamenti” proibiti (ci riferiamo all’amicizia sbocciata tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric); qualcuno ha già detto di voler lasciare la casa; Striscia ha scatenato il sospetto che un concorrente in gara abbia un telefono; Aida Nizar ha ...

“Entrerà nella Casa”. Grande Fratello - scoop bomba. Si prevede Una puntata scoppiettante - Barbara D’Urso gioca l’asso. Tutti gli indizi confermano la voce : il suo nome è di quelli davvero pesanti nel mondo dei reality… : Uno scoop che ha dell’incredibile. Verrebbe da dire anche: da un reality all’altro. Cioè: neanche si fa in tempo a finire l’Isola dei Famosi che ci si ritrova al Grande Fratello… Ebbene sì, avete capito bene. Spy, il magazine diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (quindi dell’universo Berlusconi, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF) ha fatto sapere che Paola Di ...

Berlino : oltre 10mila evacuati per il disinnesco di Una bomba della II Guerra Mondiale [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

“Una proposta…”. Bomba Francesca Cipriani. Reduce dall’Isola dei famosi - la showgirl ha confessato il suo (inimmaginabile) desiderio più grande. Tutti in silenzio… Ma dice sul serio? : La sua avventura all’Isola dei famosi è iniziata nel peggiore dei modi: Francesca Cipriani ha avuto un attacco di panico proprio mentre doveva buttarsi dall’elicottero. Alla fine, però, si è buttata. Solo che, poi, dopo quella “scenata”, l’hanno presa in giro. E non poco. Sua madre, per giustificare il suo comportamento, mentre era ospite di un salotto tv, ha raccontato che sua figlia, per via di un intervento di chirurgia estetica al sedere, ...

Germania : maxievacuazione a Berlino per Una bomba di 500 kg della II Guerra Mondiale : Maxi evacuazione stamattina nel centro di Berlino per il disinnesco di una bomba di 500 kg risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta in un cantiere edile nei pressi della stazione centrale. Nella “zona rossa” la stazione centrale, i ministeri dell’Economia e dei Trasporti, alcune ambasciate, l’ospedale dell’esercito tedesco e le sedi dei servizi segreti (BND). Secondo l’agenzia Dpa, verranno evacuate circa ...

Suinicoltura intensiva - il report di Terra! : "Una bomba ecologica" : Dalle deiezioni inquinanti al consumo di suolo, l'associazione denuncia l'allevamento industriale: "Impatti giganteschi sul pianeta. Ridurre il consumo di...