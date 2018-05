Un robot morbido per la chirurgia del futuro

wired

(Di venerdì 4 maggio 2018) Un mix di sensori ultrasottili, piccoli motori e sistemi di contrazione condizionati dalla temperatura esterna: ecco i segreti racchiusi nel piccolo soft-, o, che vedete in questo video. Ideato da scienziati dell’Università di Houston, il sistema è capace di strisciare muovendosi come un verme, e di agire in conseguenza agli stimoli che gli lancia l’ambiente in cui si trova. Le sue applicazioni spaziano dallaalla riabilitazione, passando per le situazioni di emergenza come i terremoti e le altre calamità, dove potrebbe penetrare sotto le macerie in cerca di superstiti. (University of Houston) Unper ladelWired.