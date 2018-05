Un corposo leak svela i dettagli dell' SNK Neo Geo Mini | un vero e proprio cabinato in

eurogamer

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il celebre produttore di hardware e software giapponese SNK aveva presentato ad aprile con un teaser una nuova consolededicata al Neo Geo, la storica macchina'azienda che festeggia quest'anno il suo quarantesimo anniversario. Il teaser non offriva molte informazioni riguardo l'apparecchio, e SNK non ha da allora soddisfatto la curiosità degli appassionati di retro gamingndo maggiorisulla console.A raccontare tutto quello che c'è da sapere su Neo Geoè stato oggi lo YouTuber Spawn Wave, che in suo video riportato da Variety ha raccolto tutte le informazioni emerse da undiffuso da una fonte anonima. Il video mostra la console e tutte le sue caratteristiche: il Neo Geoa prima vista sembra un, che include un piccolo schermo, il classico joystick e quattro tasti.Sul retro è presente un'uscita HDMI per trasmettere le immagini ...