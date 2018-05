Ultimatum Mattarella | maggioranza o governo di tregua

I giornali di oggi / Ultimatum di Mattarella ai partiti. Pd unito : No a Salvini e Di Maio : Aldilà della cronaca, troviamo il 'Retroscena' di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera : "La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo ...

L’Ultimatum di Mattarella “Un’intesa entro lunedì altrimenti deciderò io” : Sergio Mattarella ha maturato la sua decisione. Se entro lunedì i partiti non si dimostreranno capaci di mettere in piedi un governo, e andranno a ripetergli le consuete favole, come estremo tentativo prima di tornare al voto ci proverà lui, in prima persona, mettendo in gioco la propria credibilità. Chiederà al Parlamento di dare fiducia a un esec...

