Ultimatum del Colle | intesa entro lunedì

Usa - Ultimatum all’Ue : “Faccia concessioni sul commercio delle auto o il 1° maggio scattano i dazi su acciaio e alluminio” : Gli Stati Uniti avvertono l’Unione Europea: le esenzioni dei dazi su acciaio ed alluminio non saranno prolungate per la Ue oltre il primo maggio se non ci saranno concessioni in cambio. Lo ha detto alla Cnbc il consigliere economico di Trump, Larry Kudlow. “E’ molto importante che certi nostri amici facciamo delle concessioni su pratiche commerciali, tariffe e tasse. Per esempio, uno dei problemi è quello del trattamento equo ...

Consultazioni della Presidente Casellati : <br>Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 20:30 - Terminato l'incontro anche con la delegazione di Fratelli d'Italia. A prendere la parola è stata la Meloni, che ha ribadito gli stessi problemi ben noti a tutti. La leader di Fdl ha ribadito di voler dialogare con altri - nel particolare il Movimento 5 Stelle - ma di non voler tradire il mandato degli elettori, che hanno votato per un centrodestra unito. Domani la Presidente Casellati vorrebbe ...

Consultazioni della Presidente Casellati in diretta<br>Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 18:35 - Centinaio e Giorgetti sono ancora a colloquio con la Casellati.Ore 18:16 - In attesa del turno di Forza Italia, Silvio Berlusconi si sta confrontando con Gianni Letta a Palazzo Grazioli. Per il momento i capigruppo Centinaio e Giorgetti stanno ancora parlando con la Presidente Casellati.Ore 18:03 - Mentre è ancora in corso il colloquio tra Casellati, Centinaio e Giorgetti, arriva la notizia che ...

Emre Can - Ultimatum scaduto : ecco il piano B della Juventus : TORINO - Una decina di giorni, quelli indicati il 7 aprile da Beppe Marotta come il tempo necessario a chiudere, bene o male, il tormentone Emre Can , non sono esattamente 10 giorni, quelli trascorsi ...

Atac - manca una fideiussione : l'Ultimatum del Ministero pena la sospensione del servizio : Sessanta giorni di tempo, due mesi, per ottenere le garanzie finanziarie mancanti sui conti dell'azienda. Altrimenti il servizio di trasporto verrà revocato. La comunicazione ad Atac è arrivata nel ...

Emre Can : c'è l'Ultimatum della Juve : TORINO - Se tutto va bene, prima dell'arrivo del primo vero caldo sarà finita la telenovela Emre Can, iniziata in autunno e giunta a una svolta definitiva con le parole di Beppe Marotta ieri ...

Brasile - Lula ignora l’Ultimatum e non si consegna : rimane nella sede del sindacato metallurgico : Brasile, Lula ignora l’ultimatum e non si consegna: rimane nella sede del sindacato metallurgico La presidente del Partito dei Lavoratori ha comunque detto che Lula non intende sottrarsi all’ordine di arresto Continua a leggere

Brasile - Lula ignora l'Ultimatum e non si consegna : rimane nella sede del sindacato metallurgico : La presidente del Partito dei Lavoratori ha comunque detto che Lula non intende sottrarsi all'ordine di arresto

Brasile - Ultimatum del giudice Moro a Lula : ha 24 ore per costituirsi : Il giudice brasiliano Sergio Moro ha emesso un mandato contro l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che ha 24 ore per arrendersi alle autorità per scontare una pena di 12 anni e un mese di carcere per corruzione. “Vista la posizione che ha ricoperto, avrà l’opportunità di presentarsi volontariamente alla polizia federale di Curitiba fino alle ...

Statali - Ultimatum del ministero : "Pagelle entro giugno". Premi produttività e voti - ecco cosa cambia : "Alert" e novità per gli Statali: il ministero della P.A suona un campanello di allarme per spingere le amministrazioni a mettere subito a punto le pagelle dei dipendenti pubblici....

Telegram - la Russia vuole le chiavi della crittografia/ Ultimatum di Putin : "Dateci i codici o vi chiuderemo" : Russia vuole dati utenti Telegram, Ultimatum all'applicazione di messaggistica: o verranno consegnati i codici o sarà blocco su tutto il territorio russo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:14:00 GMT)

Ultimatum della Russia a Telegram : "Dateci i codici entro 15 giorni o vi blocchiamo" : La consegna dei codici consentirebbe ai servizi di sicurezza di Mosca di decrittare tutti i messaggi degli utenti, il fondatore Durov si oppone: “Ci batteremo per la libertà”