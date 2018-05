Ulreich | “errore Madrid non può cancellare mia miglior stagione”

calcioweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Non trova pace il portiere del Bayern Monaco, Sven, protagonista di un clamoroso errore costato la qualificazione ai campioni di Germania nella sfida dello stadio Santiago Bernabeu contro il Realvalida per le semifinali di Champions League. “Non permetterò che questo episodio rovini la mia stagione -spiega l’estremo difensore in una intervista alla ‘Bild’-. Non ho commesso errori per 8 mesi ed ora questo. La nostra stagione è stata eccezionale, ho fatto molte buone partite, ho giocato una stagione al massimo, è stata l’annatae che abbia mai giocato”.martedì è stato protagonista a inizio ripresa di un clamoroso liscio su retropassaggio di Tolisso su cui si è avventato Benzema realizzando il momentaneo 2-1 in favore del Real poi pareggiato al 63′ da James Rodriguez. Il portiere 29enne ha sostituito tra i pali del ...