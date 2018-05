Uefa apre procedimenti contro Pallotta

Uefa apre al Var in Champions League?/ Ceferin riflette sull'introduzione agli ottavi nel 2018-2019 : Dopo le tante polemiche in Champions League per gli arbitraggi che hanno condizionato pesantemente molte gara, Ceferin, presidente dell'Uefa, ha aperto all'utilizzo del Var(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:59:00 GMT)

L'Uefa si arrende all'evidenza e apre alla Var in Champions : Errori in serie dei fischietti: ipotesi via libera dagli ottavi L' ultimo di una lunga serie a puntare , giustamente, l'indice contro gli arbitri senza Var in Europa è stato il patron della Roma James ...

Insulti all’arbitro - Uefa apre inchiesta contro Simeone : La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, espulso durante la semifinale di andata di Europa League contro l’Arsenal. Il tecnico, andato su tutte le furie per il rosso a Vrsaljko dopo 10 minuti ed allontanato poco dopo dall’arbitro Clement Turpin, è sotto inchiesta per avere rivolto un “insulto” al direttore di gara. Il club spagnolo rischia una sanzione, ...

Europa League - insulti all'arbitro : la Uefa apre un'inchiesta contro Simeone : La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, espulso durante la semifinale di andata di Europa League contro l'Arsenal. Il tecnico, andato su ...

Incidenti Liverpool - Uefa apre un'inchiesta : L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Liverpool per il comportamento violento dei suoi tifosi prima della partita di andata dei quarti di Champions League contro il ...

Champions - assalto a bus City : Uefa apre inchiesta sul Liverpool : NYON - L'Uefa ha aperto una inchiesta sull'assalto portato dal tifosi del Liverpool al bus del Manchester City prima della gara di andata dei quarti di finale di Champions League, giocata ad Anfield ...

Intermania - Suning senza scuse : nuovo Fair-play Uefa e la Cina riapre i rubinetti : Inoltre, secondo il Financial Times , grazie all'indebolimento del dollaro statunitense e al buon andamento dell'economia nazionale, la Cina ha allentato i controlli sull'uscita di capitali all'...

Europa League Atalanta - cori razzisti : la Uefa apre inchiesta : BERGAMO - La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro l' Atalanta per i presunti cori razzisti diretti all'attaccante del Borussia Dortmund Michy Batshuayi durante la partita di Europa ...