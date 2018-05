Udinese-Inter | probabili formazioni | orario e dove vederla in Tv e streaming

Biglietti Udinese-Inter - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita della Dacia Arena : Domenica 6 maggio, alle ore 12.30, il Lunch match della 36ma giornata del campionato di calcio di Serie A sarà tra l’Udinese e l’Inter. Una sfida densa di significati per entrambe le compagini che hanno la necessità di fare punti per obiettivi diversi. I friulani, reduci da un periodo molto complicato, hanno cambiato guidata tecnica: via Massimo Oddo ed in panchina l’ex calciatore della Juventus Igor Tudor. Situazione ...

Inter - contro l'Udinese fiducia a Santon : Luciano Spalletti è pronto a dare ancora fiducia a Davide Santon . Come riporta Sky Sport , il 21 nerazzurro è in pole per prendere il posto di Danilo D'Ambrosio , squalificato, nella sfida contro l' Udinese .

Inter : Dalbert e Borja Valero contro l'Udinese - Spalletti ci pensa : Secondo quanto riporta Premium Sport , in occasione dell'allenamento di oggi un gruppo di tifosi dell 'Inter si è recato ad Appiano Gentile per complimentarsi con la squadra per la prova con la Juve. In vista della delicata ...

Cagliari-Udinese 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

Cagliari-Udinese 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

DIRETTA/ Cagliari-Udinese (risultato live 1-1) streaming video e tv : intervallo (Serie A 32^ giornata) : DIRETTA Cagliari Udinese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del primo anticipo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:40:00 GMT)