Uccisa con una padella

Donna carbonizzata in un parco : si è Uccisa con solventi ed accendino : Maria Cristina Olivi, la 49enne romana trovata priva di vita nel parco delle Tre Fontane all'...

Salerno - anziana Uccisa con un colpo di pistola alla testa : fermato il marito : Salerno, anziana uccisa con un colpo di pistola alla testa: fermato il marito L’uomo è stato rintracciato a Lagonegro, dove la coppia si recava spesso in vacanza Continua a leggere

Salerno - anziana Uccisa con un colpo di pistola alla testa : fermato il marito : Il cadavere della 73enne Antonietta Ciancio , insegnante in pensione, è stato trovato in un'abitazione del centro di Sapri , nel Salernitano. Nell'ambito delle indagini i carabinieri hanno ...

Francia - 13enne stuprata e Uccisa : il killer aveva scontato 9 anni per violenza sessuale : Francia, 13enne stuprata e uccisa: il killer aveva scontato 9 anni per violenza sessuale Arrestato per il terribile delitto un uomo già condannato in passato per violenze sui minori, ma poi riabilitato. Il cadavere della piccola è stato trovato in una foresta Continua a leggere

Francia - 13enne stuprata e Uccisa : il killer aveva scontato 9 anni per violenza sessuale : Arrestato per il terribile delitto un uomo già condannato in passato per violenze sui minori, ma poi riabilitato. Il cadavere della piccola è stato trovato in una foresta

Rapita - stuprata e Uccisa a 13 anni : il dramma di Angelique sconvolge la Francia : Il dramma di Angélique Six, una bambina di 13 anni, sta sconvolgendo la Francia. La ragazza è stata trovata morta nella notte tra sabato e domenica, a tre giorni dalla sua scomparsa, a...

Lidia Macchi - condanna all'ergastolo per Binda. La studentessa Uccisa 31 anni fa con 29 coltellate : A 31 anni dall'omicidio di Lidia Macchi arriva la condanna all'ergastolo per Stefano Binda, unico imputato per la morte della studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987...

Uccisa e fatta a pezzi : trovato il Dna di uno sconosciuto sul corpo di Pamela : Uccisa e fatta a pezzi: trovato il Dna di uno sconosciuto sul corpo di Pamela Il nuovo profilo genetico non corrisponde a quello dei tre nigeriani già arrestati e di quello indagato Continua a leggere

Uccisa e fatta a pezzi : trovato il Dna di uno sconosciuto sul corpo di Pamela : Il nuovo profilo genetico non corrisponde a quello dei tre nigeriani già arrestati e di quello indagato

Pamela - Dna di uno sconosciuto sul corpo della 18enne Uccisa a Macerata : C'è il Dna di una persona sconosciuta sul corpo di Pamela Mastropietro , la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio. Il codice genetico rilevato appartiene a qualcuno che non ...

Uccisa a Bressanone - il marito confessa : 16.07 Ha confessato il marito di Monika Gruber, la 57enne trovata morta nel suo appartamento a Bressanone, in A.Adige. A trovare il cadavere erano stati i figli della coppia: la madre era sul letto matrimoniale, colpita con diverse coltellate alla gola. L'uccisione qualche giorno prima del ritrovamento. L'uomo era stato rintracciato in stato confusionale, non lontano da casa, e portato in caserma. Vestiti macchiati di sangue e qualche ferita. ...

Il furgone perde il controllo - si schianta in una casa : 90enne Uccisa nel suo soggiorno : La tragedia è avvenuta a Clevedon, in Regno Unito. Un uomo e una donna rispettivamente di 33 e 34 anni con l'accusa di guida pericolosa.Continua a leggere

Valeria - 56 anni - Uccisa dal marito. «Le ha sparato in strada» - poi si è consegnato ai carabinieri : Un caso di femminicidio, l'ennesimo, in Italia, questa volta in Lombardia. Un uomo, Giorgio Truzzi, di 57 anni, ha infatti sparato alla moglie, Valeria Bufo di 56, per poi...

India - bambina di 11 anni stuprata e Uccisa. Ritrovata con 86 ferite in tutto il corpo : Una bambina Indiana di circa 11 anni è stata sequestrata, torturata, violentata ed uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere, ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat, presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. Questo nuovo atto di violenza su una bimba è emerso quando ancora non si è spento l'orrore per lo stupro di gruppo e l'assassinio di Asifa di 8 anni in ...