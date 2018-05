Twitter - rischio privacy per gli utenti. "Cambiate le password"

Twitter : bug nella sicurezza - a rischio password degli utenti - : Twitter ha detto in una nota di aver consigliato agli utenti di cambiare le password nei loro account dopo che è stato scoperto un errore tecnico nel sistema di memorizzazione delle password. "...

Twitter : “Cambiate password”. Scoperto bug interno/ Ultime notizie : account a rischio - titolo crolla in Borsa : Twitter: “Cambiate password”. Scoperto bug interno: account a rischio e il titolo crolla in Borsa. Le Ultime notizie sulla falla: il problema è stato risolto, ma...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:51:00 GMT)

Twitter - a rischio le password di 330 milioni di utenti. L’azienda : “Problema tecnico - cambiatele” : “Cambiate la password“. È questa la raccomandazione che Twitter sta facendo nelle ultime ore a tutti i suoi utenti. Perché? Le chiavi di accesso di 330 milioni di account sono state rese visibili “per mesi” ai dipendenti della società, riferisce una fonte anonima a Reuters, per un problema tecnico alla rete interna. E ora il social network è corso ai ripari. “Il problema è stato risolto”, ha annunciato ...

