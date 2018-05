Twitter | necessario aggiornare la password

surface-phone

: #4maggio @robertapinotti: In questi #157anni il legame indissolubile fra @Esercito e Nazione non è mai venuto meno.… - MinisteroDifesa : #4maggio @robertapinotti: In questi #157anni il legame indissolubile fra @Esercito e Nazione non è mai venuto meno.… - CalabriaTw : Cancellazione #FestadellaMamma all’asilo “Chicco di grano” di #Roma è solo l’ultimo episodio di una costante offen… - unimib : Il #digital non è gratis: necessario investire in #formazione e #tecnologia @patcarrarini @RegLombardia La WishList… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Negli ultimi giorni,, ha comunicato ai suoi iscritti la necessità di rinnovare la propriaa causa di un errore nei sistemi che le ha rese visibili per un breve periodo. Break-out La fuga di queste informazioni è da imputare a un errore nel sistema di mascheramento e crittografia utilizzato per proteggere le. A causa di questo bug, le, sono diventate leggibili nel registro interno dimettendo a rischio la sicurezza dei differenti account. Nonostante questo bug sia stato scoperto e riparato rapidamente, la società ha preferito avvisare i propri utenti per prevenire possibili accessi illeciti. Stando alle informazioni diffuse da, non sono stati registrati casi di accessi non consentiti, ma è comunque preferibile scegliere una nuovaper l’account principale. Oltre al cambio delladi, è consigliabile cambiare la ...