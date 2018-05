Twitter | falla nella sicurezza | a rischio 330 milioni di password 

lastampa

: Falla interna a #Twitter: le password di oltre 330 milioni di utenti a rischio. Il social network: 'Per prudenza, m… - repubblica : Falla interna a #Twitter: le password di oltre 330 milioni di utenti a rischio. Il social network: 'Per prudenza, m… - CriMilitello : #Twitter, falla nella sicurezza: a rischio le password di oltre 330 milioni di utenti Il social network: 'Per prude… - RaiNews : #Twitter ai suoi 330 milioni di utenti: 'Falla nella sicurezza interna, problema risolto ma cambiate la password pe… -

(Di venerdì 4 maggio 2018)invita i suoi utenti a valutare l’ipotesi di cambiare password dopo avere rilevato un bug che le immagazzinava in un log interno mostrandole per intero. Il social network precisa che il problema è stato risolto e non ci sono indicazioni che hacker vi abbiano avuto accesso o di un cattivo uso da parte di nessuno. “Come precauzione, valutate ...