Twitter chiede agli utenti di cambiare password | 330 milioni di account a rischio!

Dorsey chiede aiuto : “Rendiamo Twitter un posto più sano” : Jack Dorsey , CEO e co-fondatore di Twitter Mark Zuckerberg ha spiegato che avrebbe messo mano al problema nel suo post di intenti di inizio anno, con tanto di mea culpa: la disinformazione, così come l’abuso in varie accezioni che è stato fatto delle piattaforme nel corso dell’ultimo anno (e oltre), ha portato ai servizi online non poche grane da risolvere. Ora è il turno di Jack Dorsey , Ceo di Twitter , che affida a un lungo thread ...

Twitter ora chiede aiuto e suggerimenti a tutti per migliorare e fermare troll e bot sul suo social network : Twitter ha di nuovo annunciato di voler migliorare il modo in cui si occupa di tweet e account molesti, che incitano all’odio e alla violenza. In una serie di tweet, il CEO della società, Jack Dorsey, ha ammesso che finora The post Twitter ora chiede aiuto e suggerimenti a tutti per migliorare e fermare troll e bot sul suo social network appeared first on Il Post.