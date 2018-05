E' tutta una questione di dati : Si registra inoltre una domanda crescente di live streaming per le gare di videogiochi. I produttori sono riusciti ad aumentare i livelli di engagement, perché sia la crescita degli utenti che la ...

Una New York tutta color Blue Tiffany : La statua della Libertà, Central Park, L’Empire State Building, gli inconfondibili taxi gialli e, perché no, la leggendaria boutique Tiffany & Co. sulla Quinta Strada di fronte alle cui vetrine si incantava l’alter ego cinematografico di Audrey Hepburn. Capita ora che due di questi simboli per eccellenza della Grande Mela si contamino vistosamente, in una sorprendente operazione che stupirà i tanti turisti che affollano anche in ...

"Naturale" o combattuto : il mondo è tutta una questione di confine : Quando si è bambini si pensa ingenuamente che le frontiere siano sempre esistite. Poi si cresce, si studia la storia, si sfogliano gli atlanti, si viaggia lontano da casa, si vive la cronaca internazionale e alla fine si capisce che nel corso dei secoli poche cose umane sono state più volatili delle frontiere. Anche se, va detto, quella che separa Iran e Iraq risale al 1639 e ...

Luna Nera - Netflix annuncia una nuova serie tutta italiana : Netflix annuncia Luna Nera, serie tutta italiana creata da Francesca Manieri, Laura Paolucci e Tiziana Triana che segue le vicende di alcune donne accusate di stregoneria nel XVII secolo.

“Lui…”. Fabrizio Corona – Silvia Provvedi - tutta la verità. Sulla rottura della coppia adesso interviene una voce autorevole. I dubbi a questo punto sono davvero pochi e Belen… : Chi ci capisce è bravo. Sì perché la storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si arricchisce di un nuovo particolare. E in mezzo, neanche a dirlo, ci finisce Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) adesso fa luce il settimanale Chi, sempre ...

Imma Battaglia : “Una campagna anti-omofobia in tutta Roma” : Aggressione omofoba a Roma; Imma Battaglia: “Responsabilità dell’amministrazione Raggi. La sindaca sproni Di Maio a proporre una legge contro l’omofobia. Il Paese è diviso tra questi duellanti di quarta generazione, senza idee, completamente presi da se stessi, non hanno mai un momento per denunciare l’omofobia” Imma Battaglia, attivista per i diritti Lgbt, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta del Mustang - una delle zone più affascinanti di tutta l’Himalaya : Mustang, Regno di Lo, Ultimo Tibet: tre nomi per indicare una terra incastonata fra Tibet e Nepal, cinta a sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e dell’Annapurna e delimitata a nord, est e ovest dalle montagne e dagli altopiani tibetani. Un territorio aspro, solo marginalmente sfiorato dalla modernità, una terra di leggende e miti, monaci e città fortificate, dove fioriscono interi campi di rododendri rosa e si conduce uno stile di ...

Fotoromanzo - in mostra una storia tutta italiana : ... una sorta di "nuova cultura" che nasce dai "bisogni delle masse che impongono una nuova interpretazione del mondo […] in antitesi con quella che era monopolio di un gruppo". La fortuna del ...

MotoGp - Marquez velocissimo ad Austin - Marc spiega la caduta : 'tutta colpa di una gomma difettosa' : Marc Marquez commenta le sue seconde prove libere ad Austin, le sue Fp2 si sono concluse con il secondo tempo più veloce Andrea Iannone è l'autore del giro più veloce delle Fp2 sul circuito delle ...

Scatta la Legend Hunt - una caccia tutta GialloRossa per le strade della Capitale : Una vera e propria caccia alla Leggenda GialloRossa per le strade di Roma. È il tema del concorso che Locauto, Official Rent a Car di AS Roma ha lanciato in collaborazione con la società GialloRossa. ...

ALESSANDRA RAYA - FIDANZATA DI NINO FORMICOLA/ Matrimonio in diretta? No! tutta una gag ma... : ALESSANDRA RAYA e NINO FORMICOLA si sposeranno dopo l'avventura di Gaspare all'Isola dei Famosi? Le nozze potrebbero essere celebrate questo settembre...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 01:04:00 GMT)

Librai - a Bergamo una fiera tutta da sfogliare : ... molti dei quali si terranno nel magico sottosuolo di immagini, allestito appositamente nelle stanze dell'ex albergo Diurno, in Piazza Vittorio Veneto, e 22 proposte di letture animate , spettacoli, ...

La Russia dice che l’attacco chimico a Douma è stata tutta una messinscena di «agenti stranieri» : Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha sostenuto oggi che lo scorso 7 aprile non c’è stato alcun attacco chimico a Douma, in Siria. Lavrov ha aggiunto di avere «prove indiscutibili» che sia stata tutta una messinscena organizzata da The post La Russia dice che l’attacco chimico a Douma è stata tutta una messinscena di «agenti stranieri» appeared first on Il Post.