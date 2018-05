Turismo e ‘ponti’ | prenotazioni con Airbnb | +60% rispetto al 2017 | cresce quello di

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Vacanze di primavera positive per, la principale piattaforma di home sharing al mondo, che ha rilasciato oggi i dati relativi alledei ponti, insieme ai risultati di una ricerca fra la propria community che vede l’Italia confermarsi una delle mete preferite. Il profilo del viaggiatore tracciato dalla ricerca èdi un turista di qualità, ben diverso dall’escursionismo “mordi e fuggi” che ha affollato le città d’arte nelle ultime settimane. I ponti di primavera Degli 1,6 milioni (dati CNA) di turisti che hanno viaggiato in Italia tra il 25 aprile e il 1° maggio, ben oltre 240mila hanno scelto di soggiornare nel nostro paese con. Un dato in forte crescita (allo stesso periodo del, a testimonianza di come l’opzione offerta darappresenti un’opportunità di crescita per ilitaliano. Sono stati soprattutto i nostri ...