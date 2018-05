Tumori al cervello | cellulari nel mirino | raddoppiati negli ultimi 10 anni

Tumori al cervello raddoppiati in 10 anni in Inghilterra : ecco le possibili cause : Il numero di Tumori al cervello maligni aggressivi in ??Inghilterra è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni: secondo uno studio pubblicato sul “Journal of Environmental and Public Health”, il tasso di casi di glioblastoma è aumentato da 2,4 a 5 ogni 100.000 persone tra il 1995 e il 2015. Tra i possibili fattori che potrebbero aver avuto un ruolo, i ricercatori individuano l’uso del telefono cellulare, l’ingestione o ...

Gb - Tumori al cervello raddoppiati in 20 anni : ... il sospetto non dovrebbe destare particolare allarme, perché anche se l'uso del cellulare aumentasse il rischio di tumore al cervello', cosa che la scienza non è ancora riuscita a dimostrare, 'si ...

Virus Zika : un’arma contro due Tumori al cervello : Non solo difetti: il Virus Zika può essere usato come arma contro i tumori del sistema nervoso centrale aggressivi. Sembra infatti che iniettato in piccole quantità nel cervello dei topi, con la malattia in stadio avanzato, abbia portato ad una forte riduzione della massa tumorale, un aumento della sopravvivenza e in alcuni casi all’eliminazione completa del cancro, anche quando c’erano metastasi al midollo spinale. Lo hanno ...

Tecnologia : una sonda dallo spessore di un capello può aiutare a combattere i Tumori e gli effetti delle droghe sul cervello : I ricercatori dell’University of Adelaide hanno inventato la prima sonda a fibra ottica del mondo che può misurare la temperatura corporea e guardare all’interno del corpo umano allo stesso tempo. La sonda può aiutare i ricercatori a trovare migliori trattamenti per prevenire il surriscaldamento del cervello indotto dalle droghe e perfezionare i trattamenti termici contro i tumori. La Dott.ssa Jiawen Li, ricercatrice dell’University of Adelaide, ...

Epilessia : tra le cause Tumori e malattie del cervello : C'è anche il tumore e le malattie infiammatorie del cervello tra le cause dell'Epilessia. A spiegarlo in uno studio il neurologo Reinhard Prior.

Tumori - le prime terrificanti conferme dallo studio scientifico italiano : rischiano cuore e cervello : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ’Environmental Research’ dall’Istit