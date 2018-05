Tumore al cervello | in vent' anni raddoppiati quelli maligni | sotto accusa i telefonini

Il neurologo non mi credeva - mi prescrisse antidepressivi. Invece avevo un Tumore al cervello : Si sentiva sempre stanca, non riusciva a finire le frasi, aveva notato un disequilibrio nel suo fisico. Kate Walsh, la dottoressa Addison Montgomery in "Grey's Anatomy", voleva urgentemente sottoporsi ad una risonanza magnetica, ma il suo neurologo credeva che si stesse semplicemente lamentando, che fosse depressa. "Mi disse: 'E perché vuoi farla? Cosa pensi di trovare?'. Pensava: 'Sei un'attrice, hai 40 anni, non lavori'. Mi prescrisse degli ...

A 28 anni scopre di avere un Tumore al cervello : “Troppo grande - mi hanno operato da sveglio” : La storia di Matt, che a 28 anni ha scoperto di avere un grosso tumore al cervello, talmente grande da dover essere operato da sveglio: "La massa è cresciuta a dismisura, avrei potuto perdere la capacità di parola e movimento".Continua a leggere

Ricoverata per un Tumore al cervello - non rinuncia al suo sogno : Olga si laurea in ospedale : Olga D’Eramo, 50 anni, si è laureata nell’ospedale di Ovada, dove è finita dopo aver scoperto di essere affetta da tumore al cervello. Non potendo raggiungere l’università è stata la commissione ad andare da lei e permetterle di realizzare il suo sogno nonostante la malattia.Continua a leggere

A 6 anni muore per un Tumore al cervello - ma dona occhi - cuore e fegato e salva 5 persone : Janahvi, bimba indiana di 6 anni, è stata dichiarata cerebralmente morta dopo una operazione al cervello che avrebbe dovuto rimuoverle una grossa massa. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi, salvando due adulti e tre bambini, tra cui un ragazzino di 9 anni che ha già avuto il suo cuore.Continua a leggere

Fabrizio Frizzi aveva un Tumore inoperabile al cervello? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che ha appena visto Antonella Clerici fare un commovente omaggio a Fabrizio Frizzi. Le ultime novità svelano che due noti portali hanno rivelato la causa del decesso del conduttore de L'Eredità, il quiz show di Rai Uno. Morte Fabrizio Frizzi: la confessione sulla malattia segreta Fabrizio Frizzi è morto ieri mattina all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove i medici non hanno potuto fare ...

La madre credeva fosse pigro e stanco - invece ha un Tumore al cervello : la storia di Freddy : Freddy a soli 16 anni ha scoperto di avere un tumore al cervello. La mamma, nota presentatrice tv inglese, credeva che avesse dei disturbi comportamentali tipici dell'adolescenza: "Attenzione a tutti i sintomi. Solo la diagnosi precoce può salvare i vostri figli".Continua a leggere

“Ho un Tumore al cervello”. L’amata cantante confessa il suo male. Sale sul palco nel teatro sold out - canta ma dimentica le parole. Poi il malore - la corsa in ospedale e la terribile diagnosi : “Una tragedia - stava combattendo anche contro il Tumore al seno” : Tutto è iniziato durante un’esibizione. Nel corso di un concerto di fronte a una platea adorante ha iniziato a dimenticare le parole. Per un’artista di lungo corso come lei era una cosa stranissima. Poi dopo lo spettacolo un malore, il ricovero e poi la terribile diagnosi. Lorna Luft attrice e cantante statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico, figlia di Judy Garland e del produttore Sid Luft e ...

Firenze - al Meyer grazie alla stampa 3D via il Tumore senza toccare il cervello : L'intervento su una paziente di 16 anni. Il team di neurochirurgia pediatrica è riuscito a individuare un percorso alternativo per il bisturi, che ha permesso...

India - rimosso il Tumore al cervello più grande del mondo : Un intervento di oltre sette ore per rimuovere un tumore di 1,87 chilogrammi. I medici di un ospedale di Mumbai, in India, hanno rimosso dalla testa di un uomo di 31 anni il tumore attaccato al cervello più grande al mondo.Lo ha riferito l'agenzia di stampa Ians. L'intervento, su Santlal Pal, paziente dello Stato di Uttar Pradesh, è stato eseguito dai chirurghi dell'ospedale BYL Nair della capitale industriale Indiana, dopo che i ...

Rimosso Tumore cervello più grande del mondo - 1 - 8 kg : ...87 chilogrammi, che si configura come il più grande di questo tipo mai asportato al mondo. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. L'intervento, su Santlal Pal, un paziente dello Stato di Uttar ...

