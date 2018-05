Trump-Kim | fissati data e luogo del summit | presto annuncio

EFFETTO Trump/ Donald - 'strategia Kim' contro Iran e Ue : Secondo EDWARD LUTTWARK, Donald TRUMP in politica estera sta ottenendo grandi successi, ma in politica interna ha compiuto un grave errore. Ecco di cosa si tratta

Trump : "Vedrò Kim in Corea". E Moon vuole dargli il Nobel : Galvanizzato dall'invocazione del Nobel per la pace, il presidente americano Donald Trump rilancia ventilando l'ipotesi che lo storico summit con Kim Jong Un si tenga sul 38mo parallelo. "Per l'incontro prendiamo in considerazione numerosi Paesi, ma non sarebbe la Peace House/Freedom House, al confine fra Nord e Sud Corea, un luogo più rappresentativo, importante e duraturo di un paese terzo? É solo una domanda!", ha scritto il tycoon su ...

Corea del Nord - Kim : «A maggio chiuderemo sito per i test nucleari». Summit con Trump in Mongolia o a Singapore : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo «farà in pubblico», attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani, e...

COREA DEL NORD - “CHIUDIAMO SITO PER TEST NUCLEARI”/ Vertice Trump-Kim Jong-un - Papa “dialogo per Coree libere” : La COREA del NORD chiude il SITO per gli esperimenti nucleari, Kim: “Non sono il tipo che usa queste armi”. Nuova mossa verso la pace mondiale da parte del leader NORDCOREAno(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:55:00 GMT)

Summit Trump-Kim in Mongolia o Singapore : ANSA, - PECHINO, 29 APR - Sarebbero Singapore e la Mongolia le due opzioni per la sede del Summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo apprende l'ANSA da fonti ...

Corea del Nord - Trump : incontro con Kim Jong-un entro le “prossime 3 o 4 settimane” : Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe incontrare il leader della Corea del Nord Kim Jong-un entro le “prossime tre o quattro settimane“, senza ulteriori dettagli. Il nuovo Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha detto in un’intervista con l’emittente Abc che, nel corso della sua visita a Pyongyang, il leader NordCoreano ha detto che intende lavorare a un piano per la denuclearizzazione e ...

Trump : 'Bene le Coree - lavoriamo sull'incontro con Kim' : "Le cose procedono molto bene, si lavora per fissare data e luogo per l'incontro con la Corea del Nord". Donald Trump esprime così il suo ottimismo per gli sviluppi sulle Coree, comunicando in un ...

