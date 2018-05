Trump cita critiche giudice a Mueller | ' caccia streghe'

Il procuratore speciale Robert Mueller ha minacciato Trump di citarlo in giudizio - scrive il Washington Post : Il procuratore speciale Robert Mueller, che sta indagando sulla presunta collusione fra il governo russo e il comitato elettorale del presidente americano Donald Trump, ha minacciato di citare in giudizio il presidente nel caso rifiutasse di sottoporsi a un interrogatorio. The Post Il procuratore speciale Robert Mueller ha minacciato Trump di citarlo in giudizio, scrive il Washington Post appeared first on Il Post.

Siria - Trump : sanzioni contro la Russia. Macron : «Operazione militare riuscita» : Dopo il blitz con i missili il presidente Usa è pronto a varare sanzioni. Il primo ministro francese sull’attacco: i tre siti colpiti erano i nostri obiettivi

Amazon.com / Truffe in crescita nel 2018 : Donald Trump contro Jeff Bezos : Amazon.com, Truffe in crescita nel 2018. Donald Trump intanto attacca Jeff Bezos ed è polemica. Tutti i consigli per non cadere mai online in una delle trappole più conosciute.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:29:00 GMT)

Fed - minute Fomc : ottimismo su crescita e inflazione grazie a riforma fiscale Trump : Tutti i membri del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, sono ottimisti su una maggiore crescita del Pil e dell'inflazione Usa "nel corso dei prossimi mesi". E' quanto trapela dalle minute ...

Siria - Trump alla Russia : “Arrivano i missili”. Mosca avvia esercitazioni navali al confine : «La Russia afferma che abbatterà ogni missile che sarà sparato contro la Siria. Preparati Russia, perché arriveranno, belli nuovi e intelligenti», scrive Donald Trump in un tweet con cui risponde al monito della Russia che ha affermato che distruggerà ogni eventuale missile sparato dagli Stati Uniti contro obiettivi in Siria. «Non dovreste essere ...

Siria - Trump : «Atrocità non tollerabili Decisioni importanti in 48 ore» | : L’ira di Mosca: «Violata la sovranità Siriana, abbiamo abbattuto alcuni missili». Si riunisce il Consiglio di Sicurezza Onu

Trump cita Breitbart : gradimento al 51% : 4.27 Il presidente Trump ha twittato un titolo del sito alt-right Breitbart secondo cui il suo gradimento è al 51%. "Cresce ancora: il sondaggio Rasmussen indica che il tasso di approvazione di Donald Trump è al 51%", questa la frase seguita da un link alla pagina dove si dà notizia del "quotidiano sondaggio Rasmussen" tra potenziali elettori. Il 48% disapprova l'operato del presidente secondo la rivelazione.Breitbart afferma che ieri il ...

Terremoto Trump : con l’uscita di Tillerson sconfitta l’ala moderata della Casa Bianca : Il siluramento del segretario di Stato Rex Tillerson, pochi giorni dopo le dimissioni del consigliere economico Gary Conh, conferma l’imprevedibilità dell’amministrazione Trump. Su Iran e Corea del Nord i maggiori contrasti con l’ex capo di Exxon Mobil, sostituito con il numero uno della Cia Mike Pompeo...

Trump ha bloccato la proposta di acquisto di Broadcom da 140 miliardi di dollari per Qualcomm - citando motivi di sicurezza nazionale : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha bloccato la proposta di acquisto di Qualcomm da parte della rivale Broadcom con sede a Singapore, citando motivi di “sicurezza nazionale”. Secondo Trump, la proposta da 140 miliardi di dollari “minaccia la The post Trump ha bloccato la proposta di acquisto di Broadcom da 140 miliardi di dollari per Qualcomm, citando motivi di sicurezza nazionale appeared first on Il Post.

Bce - piccoli passi verso uscita QE? Ma Draghi ora ha il grattacapo Trump. E la Fed già mette le mani avanti : Qualche piccolo passo verso l'uscita dal QE, nella giornata di oggi, la Bce potrebbe farlo. E' quanto ritengono gli analisti intervistati da Reuters sottolineando che, dalla riunione odierna del ...

