Trump | caso Stormy Daniels | “Ho pagato senza violare la legge” Perché la mossa di Rudy

Usa : il legale di Trump invoca quinto emendamento in caso pornostar :

Trump irritato per caso sanzioni Mosca : 6.30 Un nuovo caso potrebbe aprirsi nell'amministrazione Trump: quello dell'ambasciatrice all'Onu Nikki Haley,che domenica scorsa ha preannunciato nuove sanzioni contro la Russia che invece sono state bloccate dal presidente Trump."E' andata fuori strada,ha avuto un momento di confusione", ha commentato il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow. Secca la risposta di quest'ultima: "Con tutto il rispetto,non sono io ad essere ...

L'idea di Trump : dichiarare stato di emergenza e sequestrare asset in caso di takeover cinesi : Fino a dove si spingerà, Donald Trump, per difendere quelli che ritiene siano gli interessi dell'America? Cosa utilizzerà il presidente americano per ribadire il suo slogan "America First", oltre all'...

Caso Skripal ex spia russa avvelenata/ Espulsioni diplomatici da Usa e Ue : Italia ne caccia 2 - 60 via da Trump : Caso Skripal, Espulsioni diplomatici dopo per l'ex spia russa avvelenata in Regno Unito: via diplomatici da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Donald Trump valuta l'espulsione di 20 diplomatici russi per il caso Skripal : Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump sta valutando l'esplusione di 20, forse di più, diplomatici russi in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal, per il quale Londra, che ha già ordinato le espulsioni, accusa Mosca. Lo scrive il Washington Post che, citando fonti statunitensi ed europee, aggiunge che Trump sarebbe vicino alla decisione finale e che l'annuncio, che sicuramente ...

Caso Skripal. Trump pensa di espellere diplomatici russi : L'annuncio potrebbe arrivare lunedì prossimo. Secondo Bloomberg sta aspettando le mosse dei Paesi alleati europei

Trump - caso Mueller non doveva iniziare : ANSA, - NEW YORK, 18 MAR - "L'indagine di Mueller non sarebbe mai dovuta iniziare. E' stata basata su attività fraudolente e falsi dossier pagati da Hillary e dai democratici. caccia alle streghe". Lo ...

Istintivo - muscolare e senza strategia. Trump si specchia nel caso Tillerson : Che significa la liquidazione del segretario di Stato Rex Tillerson sostituito dal capo della Cia Mike Pompeo e la nomina di Gina Haspel al vertice dei Servizi?La prima riflessione riguarda la politica estera del Presidente. A me sembra che Trump non ha ora e non ha mai avuto una linea di politica estera, ma è sempre andato avanti a zig-zag a seconda degli umori e degli istinti del momento. Rex Tillerson è stato licenziato ...