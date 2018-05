Trono Over | Gemma e Giorgio | prima la convivenza | poi Temptation Island Vip

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 04/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni che si esibisce in un balletto latino americano molto stravagante. Ida si siede al centro dello studio e intima a Donatella di non permettersi più di esprimere certi pareri. Scopriamo che Donatella avrebbe giudicato il fisico di Ida e lei non ha affatto apprezzato le sue parole. Maria manda in onda un rvm che ripercorre ciò che è accaduto nell’ultima puntata tra Ida e Riccardo, ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 2 maggio 2018 : Gemma e il suo Marco hanno consumato? La verità! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 2 maggio 2018: Ida spiazza Riccardo! Marco ha chiesto a Gemma di andare a letto con lui. E lei… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha trascorso due giorni insieme al giovane Marco… Si sono abbandonati alla passione? Riccardo, dopo la dichiarazione di Ida, l’ha stretta a sé e l’ha baciata! Ursula vendicativa! Tanta ironia, divertenti teatrini, battibecchi ed ...

Uomini e Donne : Ida e Riccardo pronti a lasciare il Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano Uomini e Donne? Nel corso degli anni a Uomini e Donne si sono vissute grandi storie d’amore. Non solo tra tronisti e corteggiatrici, ma anche tra dame e cavalieri. Impossibile dimenticare la travagliata relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama torinese vorrebbe tutt’oggi tornare insieme a lui, ma quest’ultimo è irremovibile: non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che chiede a Tina se va tutto bene poi lancia un filmato con un breve Riassunto della scorsa puntata in cui Gemma e Marco raccontano i primi momenti della loro conoscenza. In un filmato Gemma commenta l’emozione che ha provato subito dopo la scelta di Armando e Manuela di lasciare il programma insieme e costruire un futuro insieme. Il loro amore non l’ha lasciata indifferente e ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 24 aprile 2018 : addii e matrimoni in vista! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over martedì 24 aprile 2018: motivazioni reali (?) e inciuci costringono molti cavalieri ad abbandonare… Anticipazioni Uomini e Donne: poltrone vuote, “brogli”, discussioni e intrighi nonché nascita di nuovi amori e… nuovi inciuci! Cosa accadrà nelle prossime puntate del trono over? Quali emozioni e colpi di scena ci terranno incollati su Canale 5? Ci ...