Tredici 2 | la trama della seconda stagione Netflix FOTO

ilnotiziangolo

: RT @Daninseries: Trama ufficiale della seconda stagione di #TREDICI - #13reasonswhy: Hannah non è morta, ad architettare tutto sulle cass… - madrockworld : RT @Daninseries: Trama ufficiale della seconda stagione di #TREDICI - #13reasonswhy: Hannah non è morta, ad architettare tutto sulle cass… - DantilioI : RT @Daninseries: Trama ufficiale della seconda stagione di #TREDICI - #13reasonswhy: Hannah non è morta, ad architettare tutto sulle cass… - xshapeofyoux : RT @Daninseries: Trama ufficiale della seconda stagione di #TREDICI - #13reasonswhy: Hannah non è morta, ad architettare tutto sulle cass… -

(Di venerdì 4 maggio 2018)2 sta per sbarcare su, per la gioia dei fan che hanno amato il primo capitolo di 13 Reasons Why. Episodi duri e sotto il mirinocritica di chi crede che un argomento così scottante doveva ricevere un trattamento del tutto diverso. Apprezzato invece da chi ha subito episodi simili a quelloprotagonista Hannah:2 regalerà agli appassionatiserie Tv una nuova pagina evitaragazza.renderà disponibili i nuovi episodi dal 18 maggio 2018, in tutti i Paesi in cui il colosso streaming è attivo.e anticipazioni Il primo capitolo dello show ha lasciato dei punti interrogativi nei fan. In molti si sono chiesti infatti quali conseguenze avrebbero vissuto i protagonisti in seguito alla morte di Hannah. Ladi2 mette in luce con la suatutto ciò che è accaduto nel periodo successivo ...