Tre insetticidi messi al bando dall' Europa

Api - l’Unione europea vieta Tre insetticidi dannosi. Utilizzo sarà consetito solo all’interno di serre permanenti : l’Unione europea vieta i tre insetticidi dannosi per api. Anche l’Italia, insieme ad altri 15 Paesi, ha votato oggi a favore del bando permanente per i tre neonicotinoidi più utilizzati al mondo, imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, estendendo il divieto parziale già in vigore dal 2013. Rimane consentito il loro Utilizzo solo all’interno di serre permanenti. A esprimere soddisfazione, in primis, le organizzazioni che hanno condotto una ...