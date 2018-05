Travolto e ucciso nella sua Mini a Milano | il gup | ' L' auto d' epoca non è un' attenuante'

Monza-Arcore - 67enne Travolto e ucciso dal treno/ Coinvolta una seconda persona? Le indagini in corso : Monza, uomo di 67 anni investito e ucciso dal treno: forse suicido. Disagi e ritardi per i viaggiatori sulla tratta Milano-Lecco, traffico ferroviario sospeso poi riattivato (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:52:00 GMT)

Travolto e ucciso da un ubriaco alla guida : muore un ragazzo di 28 anni : Un ragazzo di 28 anni è stato Travolto e ucciso questa mattina all'alba da una Lancia Musa guidata da un 26enne a Torino, in corso della Regina. La vittima è Gabriel Turcan, 28enne romeno. Pare stesse attraversando...

Torino. Gabriel Turcan Travolto e ucciso da un romeno ubriaco al volante : Arrestato per omicidio stradale il romeno che ha travolto e ucciso un connazionale a Torino. Lo straniero era ubriaco con

Calabria - tragedia sui binari : Travolto e ucciso un uomo Video : Pochi minuti fa una drammatica tragedia [Video] si è verificata in #Calabria. Un uomo è stato infatti travolto e ucciso da un convoglio dopo aver attraversato i binari. Nella giornata di ieri invece un terribile sinistro ha provocato il decesso di un anziano signore. Calabria, travolto e ucciso da un treno Aveva 70 anni l'uomo che pochi minuti fa è stato travolto da un treno in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi del comune di Cirella. ...

FOGGIA - SPETTATORE Travolto E UCCISO DA UN CAVALLO ALLA CORSA DEI BUOI/ Video - Chieuti : “evento pericoloso” : FOGGIA, SPETTATORE TRAVOLTO e UCCISO da un CAVALLO durante la tradizionale "Cavalcata dei BUOI": indagini in corso per accertare le responsabilità e gli standard di sicurezza.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Salerno - 47enne accusato di stalking Travolto e ucciso da un’auto sotto casa della sua vittima : spunta pista passionale : Un uomo di 47 anni, una camionista originario di Salerno, è stato investito e ucciso la notte scorsa in via Fluminate, nella zona periferica di Nocera Inferiore, da una persona a bordo di un’autovettura. Il corpo del 47enne sarebbe stato trascinato per trenta metri in retromarcia prima di finire intrappolato tra la macchina e il muro di una casa in cui vivrebbe una donna con la quale l’investito, in precedenza, aveva avuto una relazione e per la ...

Ladispoli. Ragazzo di 26 anni Travolto e ucciso da un treno : E’ morto investito da un treno un indiano di 26 anni. La tragedia è avvenuta nella stazione di Ladispoli nei pressi

Incidenti sul lavoro : a Marghera operaio Travolto e ucciso da Tir : VENEZIA - Un operaio di 55 anni è morto stamani a Marghera , Venezia, dopo essere stato travolto da un camion uscito da un deposito. L'incidente è avvenuto in via Righi, direttrice stradale della zona ...

