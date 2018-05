Tragedia in casa a Catanzaro | fiamme da un fornello | donna muore bruciata viva

Tragedia nel Napoletano - disabile uccide la madre e si barrica in casa : bloccato dopo il blitz dei carabinieri : Pasquale De Falco è laureato in economia anche se non ha mai esercitato. Sul posto è arrivato anche il Pubblico Ministero . A coordinare le operazioni è stato il comandante della compagnia di ...

Tragedia nel Napoletano : disabile uccide la madre con un colpo di fucile - poi si barrica in casa e spara dal balcone : Prima ha ucciso la madre con un colpo di fucile poi si è barricato in casa, sparando diversi colpi dal balcone. L’omicida è Pasquale De Falco, 37 anni, disabile con problemi psichici. La Tragedia si è consumata a Qualiano, paese del Napoletano dove adesso si sta cercando di evitare il peggio. ...

“Mamma non risponde”. Tragedia nelle Marche. I fratellini escono di casa e citofonano alla vicina. Quando entrano nell’appartamento di Jennifer è choc puro : Una vera Tragedia, quella consumata al River Village di Porto Recanati. La notizia ha lasciato senza parole la cittadina della provincia di Macerata, nelle Marche. A chiamare i soccorritori è stato una vicina di casa che ha sentito i lamenti dei bambini, che si erano presentati davanti alla porta di casa. ”La mamma non risponde, ieri sera si è sentita male e ora non parla”, avrebbe detto la figlia maggiore alla vicina di casa, ...

Tragedia a Messina : un ragazzo di 16 anni trovato morto in casa : Tragedia a Messina. Un ragazzo di 16 anni, Ferdinando Fiorino, è stato trovato dai genitori morto in casa. Come a Marsala, dove è morto un bimbo di appena due anni, anche a Messina la festa del Primo ...

Dodicenne cade dalla propria casa a Catanzaro : la Tragedia sarebbe un suicidio Video : 2 La festa dei lavoratori, un giorno per stare in compagnia di amici e parenti. Come spesso accade, ricorrenze come quella di oggi si trasformano in una tragedia incredibile. Ancor più scioccante è scoprire che una ragazzina si sarebbe la vita ad appena dodici anni. A #Catanzaro sono tutti stupefatti, poiché nessuno si aspettava un suicidio di un soggetto cosi giovane, specie perché non correlato da nessun particolare motivo ...

“L’ha sgozzata e poi…”. Roma - Tragedia indescrivibile. Le urla nella casa - poi l’arrivo degli altri condomini : nel mezzo il dramma più assoluto. Un caso che ha sconvolto l’Italia intera : Roma, una tragedia folle. È accaduto tutto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca 26/b. Alessandro Tolla, 42 anni, lui, Maria Giuliano, 37 anni, avvocato, lei. Non si conoscono al momento i motivi della violentissima lite sfociata nel dramma. Di certo si sa, dalle prime ricostruzioni, che l’uomo durante un violento alterco con la moglie, ha afferrato un coltello con cui l’ha ferita e ha tentato anche di tagliarle la gola. Lui ha ...

Investe e uccide il figlio di 4 anni mentre fa manovra : Tragedia nel cortile di casa : Una tragedia che lascia senza parole l'intera città. Una giovane mamma di Brescia, Maria Luisa, farmacista in centro, ha accidentalmente investito e ucciso nel cortile di casa il suo bambino, il piccolo Giorgio Trombadore, di 4 anni. Il...

Accoltella la moglie e tenta il suicidio - Tragedia in casa : tragedia a Medolla, nel modenese, dove all'alba di oggi un uomo ha Accoltellato la moglie. I due si trovavano nella loro abitazione di via Brescia. La donna ha riportato ferite gravissime, tanto da essere...

Ligue 2 - Tragedia in casa Le Havre : muore a soli 18 anni il difensore Samba Diop : Un'altra tragedia sconvolge il mondo del calcio. Il giovane talentuoso difensore della seconda squadra del Le Havre, Samba Diop, è morto per cause ancora non chiarite. Lo riferisce la stessa società ...

“Tutti soffocati…”. Un gesto comune ed è Tragedia. Chris è a casa con la famiglia e fa una cosa banale - ma non si accorge di un particolare terrificante. Immediata la corsa in ospedale : “Sono svenuti anche i pompieri” : Le passioni certe volte possono essere letali. Sicuramente chi pratica sport estremi lo sa bene e mette nel conto, oltre all’adrenalina, anche la possibilità di rischiare grosso. Ma certamente chi possiede un acquario queste considerazioni non le fa. È il caso di Chris Matthews un 27enne di Steventon, nell’Oxfordshire (Gran Bretagna), che per coltivare il suo hobby è finito in ospedale con tutta la famiglia. Il ragazzo si ...

“Addio”. Un’altra Tragedia nel mondo dello sport : il cadavere scoperto in casa - si indaga sulle cause della morte : Un’altra tragedia nel mondo del ciclismo. La scomparsa della sportiva ha scosso il mondo del ciclismo, dal momento che il suo nome è stato spesso protagonista nelle classifiche dei professionisti, con il titolo conquistato nel 2007 nel Campionato Nazionale Cyclo-cross U23 a Lucca. Ieri 2 aprile, Ilaria Rinaldi è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Gambassi Terme (in provincia di Firenze). Accertamenti della procura di ...

“È morta - correte”. Mistero nella villa dei vip : la Tragedia nella casa che ospita ogni anno star e calciatori - una fine drammatica sulla quale si indaga proprio in queste ore : Un giallo che ha colpito particolarmente i lettori quello scoperto in queste ore e che ha visto perdere la vita una bambina di soli 9 anni, trovata improvvisamente senza vita. Il tutto in un luogo che molti vip conoscono molto bene, una tenuta elegante che vede ogni anno alternarsi come inquilini d’eccezione milionari e calciatori famosi. A raccontare quanto accaduto è il Sun: la casa dove è stato rinvenuto il cadavere si trova per ...