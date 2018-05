Tragedia di Superga | l’omaggio al Grande Torino

newsgo

: #RT @TorinoClick: La tragedia a #Superga del #GrandeTorino, 4 maggio 1949. Negli uffici del Cimitero Monumentale so… - c_appendino : #RT @TorinoClick: La tragedia a #Superga del #GrandeTorino, 4 maggio 1949. Negli uffici del Cimitero Monumentale so… - ilfoglio_it : Il #4maggio del 1949 ci fu la tragedia aerea di #Superga, in cui morirono tutti i giocatori del #GrandeTorino. Il r… - Treccani : 'Il #GrandeTorino non giocava mica a calcio, il Grande Torino ricostruiva l'Italia' Giampaolo Ormezzano racconta i… -

(Di venerdì 4 maggio 2018)di, l’omaggio al“Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che ilnon è morto: è soltanto in trasferta”. Nell’anniversario delladiilutilizza le parole di Indro Montanelli per rendere omaggio a Valentino Mazzola e compagni. …