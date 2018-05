Tragedia a Niscemi in Sicilia | un alterco per amore finisce a colpi di pistola

Blastingnews

(Di venerdì 4 maggio 2018) Nel pomeriggio di ieri 3 maggio, verso le 17,30, una storia d'altri tempi che ha il sapore dei racconti del Verga ha sconvolto il piccolo paese di, 28.000 abitanti circa, nel cuore della provinciana di Caltanissetta. VIDEO Anche se i fatti sono ancora da accertare, pare che a scatenare la lite sia stato il movente più classico, la gelosia: il giovane, Antony Mangiapane di soli 23 anni, armato di, in to ad una fortissima discussione con il diciannovenne Salvatore Fidone avvenuta sotto la casa di quest'ultimo, gli ha sparato 3, scappando subito dopo con l'auto. Scattava quindi per le strade del paese una vera e propria caccia all'uomo che, in una fuga disperata, ha cercato di far perdere le proprie tracce. Alla fine, sentendo vicini gli intori, ha deciso di rivolgere l'arma verso se stesso e si è suicidato, VIDEO sparandosi alla testa. Polizia e ...