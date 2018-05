Toyota premia la Guerra di Parole 2018

vanityfair

(Di venerdì 4 maggio 2018) Nel 2016 l’associazione PerLaRe, ovvero Per La Retorica, ha lanciato la prima #di. La sfida vede ogni volta contrapposti ragazzi dell’università e detenuti in carcere. Con quale scopo? Affrontare, colpo su colpo, le critiche o i tentativi di disfare la tesi altrui su un certo tema, deciso in precedenza, senza scadere in insulti, grida, prese di posizione violente, insomma evitando di alzare i toni. L’obiettivo va oltre le mura del concorso, con la dimostrazione che si può ancora utilizzare una dialettica corretta ed educata, in un’era in cui è sin troppo facile perdere le staffe, soprattutto nascosti dietro una tastiera o un display. #diserve anche a questo: rimettere al centro delle metriche di un dibattito la possibilità di avere torto, pur nella convinzione delle proprie idee, qualcosa che altrove viene definito come “cultura della sconfitta”, che non vuol ...