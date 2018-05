Toyota - Negli Usa un nuovo centro per la guida autonoma

quattroruote

(Di venerdì 4 maggio 2018) IlResearch Institute realizzerà uncircuito per collaudare le tecnologie diall'interno del Michigan Technical Resource Park di Ottawa Lake, un centinaio di km a sud di Detroit. La costola del marchio giapponese specializzata nello sviluppo dei sistemi driverless e dell'intelligenza artificiale sfrutterà iltracciato per riprodurre delle situazioni ditroppo pericolose per essere collaudate su strada e sulle piste dell'American Center for Mobility dove i test di queste tecnologie sono già iniziati da mesi.Test ad alto rischio. Ildi ricerca sarà inaugurato a ottobre e sorgerà su un'area di oltre 240 km quadrati precedentemente utilizzata dall'azienda di componentistica Dana per i collaudi e dal gruppo FCA come area di stoccaggio dei veicoli pronti alla consegna, principalmente dei marchi Jeep e Ram. Per il momento lanon ha ...