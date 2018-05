Torna il ' Teatro della Scuola' | 26 spettacoli con oltre 1000 studenti in scena

54^ Festival del Teatro Greco di Siracusa : ri Torna no le “Rane” di Aristofane : Sei produzioni, due serate uniche, imperdibili, e il ritorno delle ‘Rane’ di Aristofane arricchiranno il già prestigioso cartellone del Festival del Teatro Greco di Siracusa . Il 2018 segnerà dunque la nascita di un vero Festival del Teatro antico, di respiro internazionale, al Teatro Greco di Siracusa in occasione del 54° ciclo di rappresentazioni classiche. Uno sforzo produttivo inedito ed una nuova frontiera per il rilancio e la valorizzazione ...

54^ Festival del Teatro Greco di Siracusa : ri Torna no le “Rane” di Aristofane : Sei produzioni, due serate uniche, imperdibili, e il ritorno delle ‘Rane’ di Aristofane arricchiranno il già prestigioso cartellone del Festival del Teatro Greco di Siracusa . Il 2018 segnerà dunque la nascita di un vero Festival del Teatro antico, di respiro internazionale, al Teatro Greco di Siracusa in occasione del 54° ciclo di rappresentazioni classiche. Uno sforzo produttivo inedito ed una nuova frontiera per il rilancio e la valorizzazione ...

Catania - squilli di cellulare a teatro : Raoul Bova non Torna sul palco : Se perfino a teatro non riusciamo a tenere i cellulari spenti per un paio d’ore allora sì, c’è un problema. E’ quanto accaduto al teatro Metropolitan di Catania, dove è andato in scena lo spettacolo Due che vede protagonisti Chiara Francini e Raoul Bova. Una serata rovinata (tanto per il pubblico quanto per gli attori) dai continui squilli provenienti dagli smartphone di parte dei presenti in platea. LEGGI: Lutto per Raoul ...