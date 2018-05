Torna a Palermo la ‘Settimana delle Culture’ : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – Una settimana, quella dal 12 al 20 maggio, che trasformerà Palermo in palcoscenico e in museo diffuso: è la Settimana delle Culture. Un appuntamento, arrivato alla sua settima edizione, sempre più radicato nel cuore dei palermitani e non solo, che verrà presentato in conferenza stampa mercoledì 9 maggio alle 10 a Palazzo delle Aquile. Con 130 eventi sparsi per la città, questa edizione diventa parte integrante ...

Palermo : domenica Torna 'Piazza in fiore' a Petralia Soprana : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - domenica 6 maggio l’appuntamento con “Piazza in Fiore” a Petralia Soprana (Palermo). "Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione floreale punta nuovamente ad arricchire con tanti fiori e tanto colore la Piazza del Popolo del borgo madonita per una domenica

Palermo : Torna sul Cassaro ‘La Via dei Librai’ (2) : (AdnKronos) – La Presidente dell’Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi ha soprattutto sottolineato la motivazione della crescita e del successo de La Via Dei Librai in questi tre anni: ‘ll Cassaro è diventato altro, non è più luogo di competizione tra commercianti, è al contrario un insieme di persone: commercianti, artigiani, abitanti (“¦) che formano una autentica squadra che collabora e si sostiene vicendevolmente ...

BELLINI/ "I Puritani" Tornano a Palermo : una prima assoluta in maschera : Ultima opera di Vincenzo BELLINI, composta per Parigi prima di morire a meno di 35 anni I Puritani è opera da fare tremare il polso. di GIUSEPPE PENNISI

Palermo : Torna l'appuntamento col Teatro della Verdura - 13 spettacoli da giugno a settembre (2) : (AdnKronos) - Al Teatro della Verdura il Brass Group scenderà in campo con tre concerti (7 e 28 luglio, 8 settembre) con protagonista l'Orchestra Jazz siciliana. Tre date anche per il Teatro Massimo, con Vinicio Capossela il 12 luglio, i Carmina Burana il 22 luglio e Teresa Mannino il 25 luglio, men

Palermo : Torna l'appuntamento col Teatro della Verdura - 13 spettacoli da giugno a settembre : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - Tredici spettacoli - e una prova aperta - per il cartellone estivo del Teatro della Verdura di Palermo, inserito quest'anno in Palermo Capitale della Cultura. Dal 5 giugno al 16 settembre il Teatro Massimo, l'Orchestra Sinfonica, gli Amici della Musica, il Conservatori

Torna Vivicittà - attesi a Palermo 2.500 partecipanti : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – La XXXV edizione del Vivicittà è pronta a decollare. Domenica 15 aprile, infatti, la storica manifestazione a marchio Uisp, si correrà in 43 città italiane e 12 all’estero. Lo start scatterà per tutti alle ore 9.30, con il tradizionale segnale RAI ‘GR1. La manifestazione di Palermo, sempre presente a tutte le 35 edizioni del Vivicittà, può contare ancora una volta su numeri ...

Palermo : Tornano le giornate di Primavera Fai - Palazzo d'Orleans apre le porte (2) : (AdnKronos) - Ma le sorprese riguardano anche la provincia di Palermo. A Castelbuono, la delegazione Fai propone un percorso che racconta lo sviluppo dell’insediamento urbano di origine medievale attraverso le visite al Castello dei Ventimiglia, la Chiesa dell’Annunziata, la Matrice Vecchia, la Torr

Palermo : Tornano le giornate di Primavera Fai - Palazzo d'Orleans apre le porte : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Accedere a Palazzo d'Orleans, edificio storico del centro di Palermo, normalmente chiuso al pubblico e sede della Presidenza della Regione siciliana, passeggiare per le sue stanze e ammirare le sue bellezze. E' una delle possibilità offerte dalle giornate di Primavera

Palermo : Cisl - Torna la mensa nelle scuole primarie di Partinico : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Il comune di Partinico (Palermo) ha approvato la delibera che risolve il problema dello stop al servizio mensa nelle scuole primarie del territorio, che era stato bloccato per mancanza di fondi. Nei quattro istituti dell’infanzia, la Casa del fanciullo, il Cassarà-Guid

Palermo : nero cacciato da bar - Darawsha 'storia triste che fa Tornare a tempi bui' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "E' una storia triste che mi ha molto amareggiato e che ci fa tornare a tempi bui. Pensavamo che le discriminazioni legate alle differenze di etnia e colore della pelle fossero cose di altri tempi, invece, con i fascismi che crescono stanno tornando in superficie". Adam