Torino | sparatoria all' ufficio postale Ultime notizie | rapinatore ferito dal vigilante

Sparatoria a Torino : Sparatoria a Torino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo avrebbe tentato di mettere a segno una rapina al furgone della società 'All System' vicino all'ufficio di piazza Montale nel ...

Roma - sparatoria in via Ozanam : carabiniere spara e colpisce due donne in moTorino : sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si è arrestata all'...

Roma - sparatoria in via Ozanam : carabiniere spara e colpisce due donne in moTorino : sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si è arrestata all'...