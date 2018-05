Titolare con vista Mondiale Juve | Dybala è di nuovo Joya

Mantova : controlli carabinieri in azienda tessile - arrestato Titolare : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Il titolare di un'azienda tessile di Castellucchio, in provincia di Mantova, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, un cittadino cinese di 53 anni, aveva assunto in nero due lavoratori, stranieri e irregolari sul territorio italiano. Nell'azienda i carabinieri hanno

Roma : aggrediscono Titolare per birre gratis. Arrestati due romani : Roma: coinvolto nell’aggressione anche fratello del gestore Roma – Due uomini Romani, ambedue di 34 anni, sono stati Arrestati la scorsa sera dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. L’accusa che ha spinto i militari a procedere all’ammanettamento è quella di rapina aggravata in concorso. I due, in via Conte Verde, zona Manzoni, all’interno di un alimentari, gestito da un cittadino dello Sri Lanka di 23 anni, ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime dai campi. Dybala Titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

Juventus - Pjanic torna Titolare. Marchisio non convocato : VINOVO - La Juventus ha svolto nel pomeriggio l'allenamento di rifinitura in vista della gara interna di domani sera contro il Napoli ma, come confermato in conferenza stampa, il tecnico Massimiliano ...

Napoli-Udinese | Diretta dalle 20.45 Milik Titolare per continuare a sperare : ll Napoli si gioca le ultime cartucce nella lotta scudetto con la Juventus, distante ora 6 punti in classifica dopo il pareggio dei ragazzi di Maurizio Sarri domenica scorsa sul campo del Milan:...

Grosseto - passa la mozione per inTitolare due strade ad Almirante e Berlinguer. Anpi contro il sindaco di centrodestra : Alla fine, dopo mesi di polemiche politiche, Grosseto avrà una via intitolata all’ex segretario del Msi Giorgio Almirante. Ma non solo. La nuova toponomastica riguardante un esponente politico della prima Repubblica riporta a galla l’ennesimo scontro tra fascismo e comunismo: lunedì il consiglio comunale di Grosseto ha approvato una mozione per intitolare altre due strade, una all’ex segretario del Pci Enrico Berlinguer e una alla “Pacificazione ...

SCONTRINO BAR IN DIALETTO SARDO/ La Titolare parla solo nella lingua di Oliena : fa il giro del web : Se andate al bar Genia di Oliena in provincia di Nuoro portatevi il dizionario SARDO-italiano: qua si battono scontrini solo in DIALETTO e cibi e bevande non sono in italiano(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:08:00 GMT)

Napoli - ipotesi Milik Titolare contro l'Udinese : Come riporta la redazione di Sky Sport, dopo le ultime buone performance da sostituto contro Sassuolo, Chievo e Milan , per Arek Milik è pronta una maglia da titolare contro l' Udinese. Maurizio Sarri è pronto a schierarlo in luogo ...

Frizzi - una petizione per inTitolare gli studi Dear di Roma al conduttore scomparso : A due settimane dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi , non finiscono gli attestati di stima per il conduttore. E dopo i funerali in piazza del Popolo cui hanno assistito migliaia di persone e milioni di ...

Divisione di masse plurime e la cessione della quota di un conTitolare : La Cassazione del 28.3.2018 n. 7604 ha affermato che una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un contitolare sia sostituito o aggiunto un altro. I successori o cessionari delle quote subentrano nella posizione del dante causa, sostituendosi a lui nella titolarità dell'unico titolo di comunione, in quanto, a seguito dei trasferimenti di quota, si considera come se alla comunione partecipi l'originario ...

Catanzaro - incendio in un pub : confessa il cognato del Titolare. “Sono il mandante. Volevo i soldi dell’assicurazione” : C’è una truffa assicurativa dietro all’incendio scoppiato giovedì notte in un pub di Catanzaro Lido, il Tonninas, nel quale sono morte due persone, le stesse che hanno appiccato il fuoco nel locale. Si tratta di Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, rispettivamente gestore e dipendente di un altro locale della città calabrese. I due hanno agito su incarico di Gennario Fiorentino, cognato del proprietario del Tonninas. Dopo un lungo ...

Catanzaro - incendio in un pub : mandante era il cognato del Titolare. La confessione : voleva i soldi dell’assicurazione : C’è una truffa assicurativa dietro all’incendio scoppiato giovedì notte in un pub di Catanzaro Lido, il Tonninas, nel quale sono morte due persone, le stesse che hanno appiccato il fuoco nel locale. Si tratta di Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, rispettivamente gestore e dipendente di un altro locale della città calabrese. I due hanno agito su incarico di Gennario Fiorentino, cognato del proprietario del Tonninas. Dopo un lungo ...

Catanzaro - incendio doloso in pub : confessa parente del Titolare : Catanzaro, incendio doloso in pub: confessa parente del titolare L’uomo fermato, Gennaro Fiorentino, ha ammesso le sue responsabilità: tentativo di truffare l’assicurazione Continua a leggere

Catanzaro - incendio doloso in pub : confessa parente del Titolare : La Squadra mobile di Catanzaro ha sottoposto a fermo Gennaro Fiorentino, di 47 anni, collaboratore e parente del titolare del pub Tonnina's nel cui incendio, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono morti Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, che hanno appiccato il rogo. Fiorentino, al termine di un lungo interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità: Paonessa e Sergi avrebbero agito su suo incarico per tentare di truffare l'assicurazione.