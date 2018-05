Il fondo Elliott conquista Tim - sconfitto Bolloré : determinante il voto della Cdp : Questo l’esito della “battaglia” ingaggiata dal fondo americano, deciso a introdurre un assetto di governo più consono a una società a capitale diffuso

Il fondo Elliott conquista il cda di Tim - sconfitto Bolloré. Determinante il voto di Cdp : Ribaltone in Tim: perde Vincent Bolloré, vince Paul Singer. La lista presentata dal fondo Elliott ha ottenuto la maggioranza dei voti nel corso dell’assemblea Rozzano con il 49,84%. La compagine presentata da Vivendi finisce invece in minoranza col 47,18%: finisce - almeno per ora - il predominio nell’ex monopolista del telefono esercitato da Bollo...

Tim - il fondo Elliott batte Vivendi e conquista il Cda Il titolo scatta in Borsa : La lista del fondo Elliott la più votata: 10 in posti in cda, contro i 5 che vanno a Vivendi. S’inverte la rotta a piazza Affari: dal -0,8% al +1,15%

Tim - Genish accende il duello tra fondo Elliott e Vivendi : Maddalena Camera Telecom debole ieri in Borsa, -0,54%, nella settimana decisiva per la governance della società. Venerdì prossimo 4 maggio, a Rozzano si vedrà finalmente chi è il vincitore tra Vivendi,...

Tim - Genish pronto a lasciare Addio se vince il fondo Elliott Battaglia all'assemblea del 4/5 : Amos Genish, ceo di Telecom Italia, sarebbe pronto a lasciare nel caso in cui il fondo Usa Elliott vinca la Battaglia contro il maggiore azionista Vivendi sul controllo del cda all'assemblea del 4 maggio. "Sono l'ad di Tim e sto dalla parte di Tim"... Segui su affaritaliani.it

Assemblea Tim - primo round dello scontro Vivendi-Elliott. Il fondo Usa : "Il 4 maggio si volta pagina" : MILANO - La notizia del fermo di Vincent Bolloré per le presunte tangenti in Africa piomba sull'Assemblea della Tim, dove la Vivendi che fa capo al finanziere bretone si sta giocando la partita della ...

Telecom - l’ulTima puntata della guerra tra Vivendi e il fondo Elliott : Attesa la decisione del tribunale sul ricorso presentato da Tim e dal suo primo azionista sulla nomina dei sei amministratori richiesta da Paul Singer...

Tim - entra il fondo tedesco Svm con l'1%. Sostegno a Elliott : La società tedesca di gestione di fondi Shareholder Value Management ha fatto sapere di aver recentemente costituito una partecipazione nell'ex Telecom Italia che rappresenta più dell'1% delle azioni ...