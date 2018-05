TIM Elliott e Vivendi allo scontro nell’assemblea per il nuovo cda

TIM - Elliott e Vivendi alla battaglia finale : Rimane ai nastri di partenza il titolo di TIM nel giorno dell'assemblea chiamata a rinnovare il Consiglio di Amministrazione . Gli investitori non si sbilanciano mentre continua la diatriba sulla ...

Vivendi ed Elliott allo scontro finale. Cambia il cda della TIM : ROMA - L'auditorium di Tim alle porte di Milano sarà teatro di un'assemblea dei soci storica. Oggi, dalle 11, misureranno le loro forze i due contendenti in campo: da un lato, il socio di maggioranza ...

Elliott e Vivendi - sfida all'ulTIMo voto : La resa dei conti tra Vivendi e Elliott per Telecom è arrivata. Oggi alle 11 a Rozzano, nei dintorni di Milano, si tiene l'assemblea che potrebbe cambiare la governance della società: chi vince farà ...

Nella battaglia - mediatica - per TIM la Cdp può fidarsi della cangiante Elliott? : Roma. I preparativi al confronto di domani , venerdì 4 maggio ndr, in assemblea degli azionisti di Tim sono stati caratterizzati da una battaglia mediatica imponente. Per dare una misura basti dire ...

Assemblea TIM - scatta lo showdown. Cdp con Elliott - le posizioni in campo : Attesa un'affluenza record di circa il 67% del capitale. La guerra tra i francesi e il fondo Usa dura ormai da due mesi, ma si rischia un cda spaccato qualunque sia l'esito della battaglia. L'unico punto fermo tra i due contendenti sembra l'ad Amos Genish ...

Affluenza record e alleanze in costruzione : tutto pronto per la resa dei conti Vivendi-Elliott all'assemblea TIM : Il risultato si conoscerà solo domani, al termine delle votazioni, ma c'è un elemento che alla vigilia dell'assemblea Tim dà un orientamento di quello che potrebbe essere l'esito finale nella sfida a due tra Vivendi e il fondo Elliott per la governance del gruppo telefonico: l'Affluenza record. La partecipazione stimata è del 66-67% del capitale sociale, almeno stando al numero delle azioni depositate fino ad ora, ...

TIM - Genish accende il duello tra fondo Elliott e Vivendi : Maddalena Camera Telecom debole ieri in Borsa, -0,54%, nella settimana decisiva per la governance della società. Venerdì prossimo 4 maggio, a Rozzano si vedrà finalmente chi è il vincitore tra Vivendi,...

TIM - Elliott : nessun piano alternativo a Genish : Il fondo Elliott conferma 'pieno supporto' ad Amos Genish, e ribadisce che 'non c'è alcun piano alternativo' a quello costruito dall'ad di Tim. 'Elliott e i suoi candidati indipendenti sostengono ...

Telegraph : caso TIM come intrigo mafia. Il dubbio : dietro a Elliott vendetta Berlusconi contro Bolloré? : ... che ricordano anche i guai di Vincent Bolloré, il finanziere bretone che controlla Vivendi, grande regista di operazioni finanziarie in tutto il mondo, un uomo potente che alcuni vedono però al ...

TIM - Elliott supporta la linea Genish : Teleborsa, - Il Fondo americano Elliott assicura "pieno sostegno" all'amministratore delegato di TIM Amos Genish precisando di aver offerto "idee costruttive" per potenziare il suo piano e che "non c'...