Tim | Elliott conquista la guida | sconfitti i francesi di Vivendi Bernabè | inaccettabili

Elliott si aggiudica la maggioranza nel cda di Tim : Il fondo americano Elliott si aggiudica la maggioranza dei due terzi nel consiglio d'amministrazione di Tim , al termine di un'assemblea dai toni molto accesi. Elliott ha vinto con il 49,84 per cento ...

Tim : Elliott - segnale forte all'Italia : ANSA, - ROZZANO , MILANO, , 4 MAG - La vittoria odierna della lista indipendente in Tim, afferma il fondo Elliott in una nota, "manda un segnale forte all'Italia" e sul fatto che gli investitori ...

Cda Tim - Elliott batte Vivendi Conquistati 10 membri su 15 "Antisemitismo contro Genish" : Ribaltone ai vertici per Tim. In un'assembela infuocata per il rinnovo del cda, è stata la lista proposta da Elliott quella più votata dai soci: ha vinto con il 49,84% dei voti, battendo la lista di Vivendi Segui su affaritaliani.it

Tim : Elliott batte Vivendi - al fondo la maggioranza del cda : Rozzano, 4 mag. , askanews, Il fondo Elliott batte Vivendi in assemblea e si aggiudica la maggioranza del cda di Tim. La lista del fondo Usa ha ottenuto i voti favorevoli da parte del 49,84% dei ...

Tim - Elliott si aggiudica la maggioranza del CdA : Teleborsa, - Elliott si "aggiudica" la maggioranza del Consiglio di Amministrazione di TIM. Il fondo guidato da Paul Singer ha ottenuto il favore del 49,84% del capitale presente in Assemblea - ...

Elliott vince la sfida in Tim contro Vivendi : ora ha 10 posti in cda : Elliott vince la sfida in Tim contro l'azionista di controllo Vivendi. La sua lista è stata la più votata in assemblea e si aggiudica così 10 posti in cda. Entrano tra gli altri Fulvio Conti, Alfredo ...

