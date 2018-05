Tim - il fondo Elliott batte Vivendi e conquista il Cda. Il titolo scatta in Borsa : La lista del fondo Elliott la più votata: 10 in posti in cda, contro i 5 che vanno a Vivendi. S’inverte la rotta a piazza Affari: dal -0,8% al +1,72%

Tim riparte da Elliott. Vivendi : restiamo soci di lungo termine : Teleborsa, - Tempo di commenti al termine dell'attesa Assemblea dei soci di TIM che ha visto il fondo Elliott assicurarsi la maggioranza del nuovo Consiglio di Amministrazione a discapito del socio di ...

Tim - ELLIOTT BATTE VIVENDI E CONQUISTA IL CDA/ UlTime notizie : Calenda - “monitoreremo con attenzione” : Assemblea Tim, ELLIOTT e VIVENDI sono arrivate allo scontro decisivo per Telecom Italia con la votazione del nuovo cda. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:27:00 GMT)

Cda Tim - Elliott batte Vivendi Conquistati 10 membri su 15 "Antisemitismo contro Genish" : Ribaltone ai vertici per Tim. In un'assembela infuocata per il rinnovo del cda, è stata la lista proposta da Elliott quella più votata dai soci: ha vinto con il 49,84% dei voti, battendo la lista di Vivendi Segui su affaritaliani.it

Il fondo Elliott conquista Tim - sconfitto Bolloré : determinante il voto della Cdp : Questo l’esito della “battaglia” ingaggiata dal fondo americano, deciso a introdurre un assetto di governo più consono a una società a capitale diffuso

Il fondo Elliott conquista il cda di Tim - sconfitto Bolloré. Determinante il voto di Cdp : Ribaltone in Tim: perde Vincent Bolloré, vince Paul Singer. La lista presentata dal fondo Elliott ha ottenuto la maggioranza dei voti nel corso dell’assemblea Rozzano con il 49,84%. La compagine presentata da Vivendi finisce invece in minoranza col 47,18%: finisce - almeno per ora - il predominio nell’ex monopolista del telefono esercitato da Bollo...

Tim - Elliott conquista la guida - sconfitti i francesi di Vivendi . Bernabè : inaccettabili parole antisemite sull'ad Genish : Ribaltone al vertice di Tim. Con il 49,8% dei voti ha vinto in assemblea dei soci la lista del fondo americano Elliott. Battuta, per poco, la lista dei francesi di Vivendi, azionisti di maggioranza ...

Elliott si aggiudica la maggioranza nel cda di Tim : Il fondo americano Elliott si aggiudica la maggioranza dei due terzi nel consiglio d'amministrazione di Tim , al termine di un'assemblea dai toni molto accesi. Elliott ha vinto con il 49,84 per cento ...

Tim : Elliott - segnale forte all'Italia : ANSA, - ROZZANO , MILANO, , 4 MAG - La vittoria odierna della lista indipendente in Tim, afferma il fondo Elliott in una nota, "manda un segnale forte all'Italia" e sul fatto che gli investitori ...

Tim : vince Elliott - conquista cda : ANSA, - ROZZANO , MILANO, , 4 MAG - Elliott vince la sfida in Tim contro l'azionista di controllo Vivendi. La sua lista è stata la più votata in assemblea e si aggiudica così 10 posti in cda. Il fondo ...

Tim passa in positivo dopo 'vittoria' Elliott su CdA : Teleborsa, - TIM passa in positivo dopo la 'vittoria' di Elliott all'Assemblea dei soci. I titoli della società di telecomunicazioni mostrano ora un rialzo dello 0,74% a Piazza Affari dopo una ...