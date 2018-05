Tim | a Elliott la maggioranza nel Cda Sconfitta Vivendi

Elliott conquista il cda di Tim : avrà 10 consiglieri. Bernabè : gravi parole antisemite su Genish : ROMA - Ribaltone al vertice della Tim. L'assemblea dei soci assegna al fondo Elliott la maggioranza nel consiglio di amministrazione, che schiererà ora - in rappresentanza di Elliott - Fulvio Conti, ...

Cda Tim - Elliott batte Vivendi Conquistati 10 membri su 15 "Antisemitismo contro Genish" : Ribaltone ai vertici per Tim. In un'assembela infuocata per il rinnovo del cda, è stata la lista proposta da Elliott quella più votata dai soci: ha vinto con il 49,84% dei voti, battendo la lista di Vivendi Segui su affaritaliani.it

Elliott conquista il cda di Tim. Vivendi - vigileremo sul piano : Il fondo Usa ha ottenuto il 49,8% dei voti contro il 47,18% raccolto da Vivendi. In Borsa il titolo Tim è subito stato premiato con un progresso di oltre 1%...

Elliott conquista il cda di Tim - il titolo scatta al rialzo in Borsa : Il fondo Usa ha ottenuto il 49,8% dei voti contro il 47,18% raccolto da Vivendi. In Borsa il titolo Tim è subito stato premiato con un progresso di oltre 1%...

Tim - Elliott e Vivendi alla battaglia finale : Rimane ai nastri di partenza il titolo di TIM nel giorno dell'assemblea chiamata a rinnovare il Consiglio di Amministrazione . Gli investitori non si sbilanciano mentre continua la diatriba sulla ...

Tim/ Elliott e Vivendi allo scontro nell’assemblea per il nuovo cda : Tim, Elliott e Vivendi sono arrivate allo scontro con l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia in cui si voterà per il nuovo cda. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:01:00 GMT)

Vivendi ed Elliott allo scontro finale. Cambia il cda della Tim : ROMA - L'auditorium di Tim alle porte di Milano sarà teatro di un'assemblea dei soci storica. Oggi, dalle 11, misureranno le loro forze i due contendenti in campo: da un lato, il socio di maggioranza ...

Elliott e Vivendi - sfida all'ulTimo voto : La resa dei conti tra Vivendi e Elliott per Telecom è arrivata. Oggi alle 11 a Rozzano, nei dintorni di Milano, si tiene l'assemblea che potrebbe cambiare la governance della società: chi vince farà ...

Nella battaglia - mediatica - per Tim la Cdp può fidarsi della cangiante Elliott? : Roma. I preparativi al confronto di domani , venerdì 4 maggio ndr, in assemblea degli azionisti di Tim sono stati caratterizzati da una battaglia mediatica imponente. Per dare una misura basti dire ...

Assemblea Tim - scatta lo showdown. Cdp con Elliott - le posizioni in campo : Attesa un'affluenza record di circa il 67% del capitale. La guerra tra i francesi e il fondo Usa dura ormai da due mesi, ma si rischia un cda spaccato qualunque sia l'esito della battaglia. L'unico punto fermo tra i due contendenti sembra l'ad Amos Genish ...

Affluenza record e alleanze in costruzione : tutto pronto per la resa dei conti Vivendi-Elliott all'assemblea Tim : Il risultato si conoscerà solo domani, al termine delle votazioni, ma c'è un elemento che alla vigilia dell'assemblea Tim dà un orientamento di quello che potrebbe essere l'esito finale nella sfida a due tra Vivendi e il fondo Elliott per la governance del gruppo telefonico: l'Affluenza record. La partecipazione stimata è del 66-67% del capitale sociale, almeno stando al numero delle azioni depositate fino ad ora, ...

Debito - Elliott e calciomercato : le ulTime notizie da Casa Milan : La decisione finale ovviamente sarà presa dal presidente, come riporta stamane La Gazzetta dello Sport . Si è parlato anche delle sanzioni UEFA che verranno comunicate entro fine maggio. C'è molta ...

Tim - Genish accende il duello tra fondo Elliott e Vivendi : Maddalena Camera Telecom debole ieri in Borsa, -0,54%, nella settimana decisiva per la governance della società. Venerdì prossimo 4 maggio, a Rozzano si vedrà finalmente chi è il vincitore tra Vivendi,...

Tim/ Elliott e la "pantomima" su Genish con una domanda sulla rete di Telecom : Si avvicina l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia. Il fondo Elliott ha rilasciato dichiarazioni su Amos Genish difficili da comprendere. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 08:31:00 GMT)Telecom/ L'ingresso di Cdp e "l'anomalia" di Generali e Unicredit, di P. AnnoniTIM/ Cdp e il male minore che toglie la rete agli stranieri, di S. Luciano