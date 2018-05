Thomas 18 edition | il nuovo album con 5 inediti anticipato dal singolo Non te ne vai mai

optimaitalia

: In attesa di 'Thomas 18 Edition', @ThomasOfficial si racconta ai microfoni di @rtl1025! #Thomas #Thomas18Edition… - WARNERMUSICIT : In attesa di 'Thomas 18 Edition', @ThomasOfficial si racconta ai microfoni di @rtl1025! #Thomas #Thomas18Edition… - WARNERMUSICIT : Anche l'album 'Thomas' è maggiorenne e diventa 'Thomas - 18 Edition'! Finalmente disponibile in streaming e su tutt… - ThomasOfficial : Manca sempre meno e poi potremo riabbracciarci in giro per tutta l’Italia?? Ecco il riepilogo delle date del 'Thomas… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Esce oggi18, ildicon 5tra i quali ilin rotazione radiofonica da oggi, Non te ne vai mai.18festeggia il 18° compleanno dell'artista che, lo scorso 13 aprile, è diventato maggiorenne. Nel disco ci sono tutti i brani del suod'esordio omonimo e 5 pezzi: Non te ne vai mai, Tutta la notte, Libero, Rallenty e Giovani diamanti.Abbiamo incontratoin Warner Music e ci ha raccontato la nascita dell'e il lavoro sui nuovi brani. Pensando ai 5 nuovi pezzi sui quali ha lavorato,racconta di essere legato a tutti allo stesso modo per motivi diversi.Nella fase creativa ha lavorato con altri autori. Tra questi la cantautrice Valentina Tioli, a proposito della quale dice: "Mi piace molto il suo modo di scrivere".Abbiamo chiesto adi raccontarci la nascita di due dei ...