The Voice 2018 | i finalisti

The Voice Of Italy 2018 su Rai2 : presentatore e coach nuova edizione : Dichiara il Direttore di Rai2 Andrea Fabriano Il format, distribuito in 62 Paesi e che ha conquistato un totale di mezzo miliardo di spettatori nel mondo, in Italia sarà ancora più avvincente grazie ...

Posti per la finale di The Voice - in diretta il 10 maggio : come assistere all’ultima puntata : La finale di The Voice of Italy si terrà in diretta su Rai 2 giovedì 10 maggio. Questa sera, infatti, giovedì 3 maggio, i semifinalisti saranno chiamati ad affrontare nuove sfide a coppie in vista della riduzione del numero di partecipanti a 4. Solo 4 saranno coloro che accederanno alla finale di The Voice, l'ultima puntata del programma e l'unica in diretta per questa edizione. In finale approderanno 4 concorrenti che emergeranno dalla ...

The Voice 2018 finalisti : i concorrenti in Finale il 10 maggio : THE Voice 2018 finalisti. Giovedì 3 maggio su Rai 2 durante la semiFinale sono stati scelti dai coach i quattro talenti che si sfideranno durante la Finale del 10 maggio. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 finalisti: la Finale in diretta il 10 maggio Durante la Battle abbiamo visto Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia definire i 4 finalisti che li rappresenteranno durante l’ultima puntata di the Voice ...

The Voice 2018 Semifinale : riassunto - eliminati e talenti in Finale : THE Voice 2018 SemiFinale. Giovedì 3 maggio è andata in onda su Rai 2 il penultimo appuntamento del talent show dedicata alla fase SemiFinale. Ecco il riassunto con tutto quello che è successo, talenti eliminati e quelli in Finale. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 SemiFinale riassunto Finite le due puntate di Knock Out, il talent è entrato nel penultimo appuntamento con il ring dei Knock Out. Costantino della ...

The Voice of Italy 2018 - stasera la settima puntata : la semifinale : 03 mag 2018 - È tempo di tirare le fila per i coach del talent dell'edizione 2018 di The Voice of Italy, che questa sera dovranno scegliere due concorrenti del proprio team,

The Voice Of Italy 2018 - puntata 3 maggio : la Battle - i 4 concorrenti che andranno in finale : Per rivedere la puntata e tutte le esibizioni in streaming sarà possibile consultare il sito RaiPlay dal quale sarà visibile la puntata anche in live streaming . Seguici e condividi!

Semifinale di The Voice 2018 il 3 maggio su Rai2 : i concorrenti in sfida per un posto in finale : La Semifinale di The Voice 2018 è alle porte e sarà quella utile per definire i nomi dei 4 finalisti della quinta stagione, con J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia e Al Bano come giudici. La puntata, con la conduzione di Costantino della Gherardesca, andrà in onda il 3 maggio alle ore 21,20 su Rai2. I 4 coach saranno quindi chiamati a scegliere il talento che secondo il loro giudizio merita la finale, tra i 4 rimasti dopo la fase di ...