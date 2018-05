The Rain La serie apocalittica di Netflix | Simone e Rasmus alla ricerca del padre dopo

Cast e personaggi di The Rain - la prima serie danese targata Netflix dal 4 maggio sul catalogo : Sbarcano da oggi su Netflix Cast e personaggi di The Rain, la prima serie danese prodotta dal colosso dello streaming online di Reed Hastings. Creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo, la prima e finora unica stagione di The Rain è composta da otto episodi. La vicenda, ambientata in Danimarca, è di stampo post-apocalittico: un gruppo di sopravvissuti è alla ricerca di segni di vita in Scandinavia dopo che un ...

The Rain - la nuova serie tv di Netflix conosce il suo pubblico e sa come conquistarlo : Il pericolo arriva dalla pioggia. La catastrofe è imminente.Scenari post-apocalittici, nemici misteriosi e giovani in fuga, sono gli ingredienti di The Rain la nuova serie tv di Netflix la cui prima stagione sarà interamente rilasciata il prossimo 4 maggio. Otto episodi pensati per essere fagocitati in una sola nottata (o giornata a seconda delle abitudini degli utenti), almeno questa è la sensazione che lasciano i primi tre episodi visti in ...

Che cosa aspettarsi da The Rain - la serie danese di fantascienza su Netflix : La Danimarca, semplicemente, non fa “hyped shows”. Lo dice Christian Potalivo, creatore assieme a Jannik Tai Mosholt della serie tv The Rain (in onda su Netflix dal 4 maggio), per spiegare che tipo di novità sia stato per loro e per la Danimarca realizzare una serie televisiva d’impianto internazionale, acquistata da Netflix e quindi distribuita in 190 paesi, come The Rain. La serie ha infatti il tipo di trama e storia pensate per un pubblico ...

Cosa vedere in streaming questa settimana : «The Rain» e «The Handmaid's tale» : Da un'idea fortemente politica nasce una serie di fantascienza per tutti gli orfani di «Lost». Un nuovo episodio ogni settimana sul servizio in streaming di Amazon. The Handmaid's Tale Dal 26 aprile ...

The Rain : Il trailer ufficiale in italiano della nuova serie post-apocalittica di Netflix : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale in italiano di The Rain , sua prima produzione originale danese, disponibile in streaming dal 4 maggio . La serie di fantascienza racconta di un mondo molto diverso da come lo conosciamo oggi. Sei anni dopo che un virus estremamente aggressivo portato dalla pioggia ha sterminato ...

The Rain : il nuovo trailer e il poster della serie Netflix - in arrivo il 4 maggio : Netflix ha diffuso il nuovo trailer ufficiale e il poster di The Rain , prima serie originale danese della piattaforma streaming in arrivo il 4 maggio . Gli eventi sono ambientati sei anni dopo l'estinzione quasi totale dell'umanità nell'area della Scandinavia a causa di un brutale virus trasmesso dalla pioggia. I ...

The Rain : il nuovo trailer e il poster della serie Netflix - in arrivo il 4 maggio : Netflix ha diffuso il nuovo trailer ufficiale e il poster di The Rain , prima serie originale danese della piattaforma streaming in arrivo il 4 maggio . Gli eventi sono ambientati sei anni dopo l'estinzione quasi totale dell'umanità nell'area della Scandinavia a causa di un brutale virus trasmesso dalla pioggia. I ...

The Rain – Trailer e locandina della nuova serie originale Netflix : Oggi, Netflix annuncia il Trailer e la locandina di The Rain, la prima serie originale danese, disponibile dal 4 maggio 2018. Il mondo così come lo conosciamo non esiste più. Dopo sei anni da quando un virus brutale portato dalla pioggia ha sterminato quasi completamente l’intera popolazione scandinava, due gemelli danesi abbandonano la sicurezza del loro bunker per andare alla ricerca di tutti i resti della civiltà scomparsa. Ben presto ...

Il primo trailer di 'The Rain' farà impazzire tutti i nostalgici di The Walking Dead : Non ci sono zombie , a quanto pare, , ma c'è l'apocalisse. Dal 4 maggio sarà disponibile su Netflix 'The Rain', la prima serie tv danese. Il primo trailer mostra un mondo diverso da come lo conosciamo: sei anni dopo la diffusione di un virus portato dalla pioggia che ha sterminato quasi completamente l'intera popolazione scandinava, due gemelli danesi abbandonano ...

The Rain - il trailer della serie danese di Netflix : Continua l’espansione di Netflix nel territorio delle produzioni originali europee: dopo successi recenti come la tedesca Dark e l’ancora più clamorosa La casa di carta, originaria della Spagna, ora la piattaforma di streaming ci prova con la sua prima serie tv originale danese, The Rain. Il titolo apocalittico sarà diffuso a partire dal prossimo 4 maggio e in queste ore è stato pubblicato il primo trailer che lo annuncia. Come si ...

«The Rain» : trama - trailer e cast della prima serie norvegese di Netflix : Netflix ha pubblicato il trailer e la locandina di « The Rain », la sua prima produzione originale danese in arrivo in streaming il prossimo 4 maggio . La trama In un mondo post-apocalittico, dove la vita come la conosciamo oggi non esiste più, un virus portato dalla pioggia ha sterminato quasi completamente la ...

"The Rain" - l'apocalisse arriva dal cielo - e dalla Scandinavia - - : The Rain è la nuova serie originale Netflix che debutterà il prossimo 4 maggio: dopo la tedesca Dark , il servizio di streaming porta all'attenzione del pubblico , anche americano, , un nuovo prodotto europeo. Intanto però è arrivato il trailer del primo show danese della piattaforma, una storia post-apocalittica che ...

The Rain : il trailer della prima serie danese di Netflix : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della sua serie The Rain , una produzione danese in arrivo sulla piattaforma di streaming dal 4 maggio. Gli eventi sono ambientati sei anni dopo l'estinzione quasi totale dell'umanità nell'area della Scandinavia a causa di un brutale virus trasmesso dalla pioggia. I sopravvissuti ...

Patrick Dempsey e Milo Ventimiglia insieme per il film The Art of Racing in The Rain (foto) : Patrick Dempsey e Milo Ventimiglia sono coinvolti in un importante progetto comune per il grande schermo e si stanno preparando al meglio per il loro nuovo impegno. Volti celebri della tv, il divo di This is Us e l'ex McDreamy di Grey's Anatomy sono stati ospiti di IMSA e Porsche sul circuito di Sebring sabato scorso, come testimoniano le tante foto apparse sui loro canali social. Una visita non casuale, visto che Milo Ventimiglia ha ...