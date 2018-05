TG4 fuori Mario Giordano | arriva Rosanna Ragusa

superguidatv

(Di venerdì 4 maggio 2018) Cambio alla direzione del TG4:rassegna le dimissioni da direttore del telegiornale. Al suo postoha deciso di lasciare la direzione del TG4. Una scelta voluta e non obbligata quella del giornalista e scrittore italiano che ha contribuito al successo, non solo del TG, ma anche di moltissimi programmi di approfondimento. Al posto dici sarà. TG4,si dimette Dopo essere stato risollevato dal ruolo di responsabile del programma “Stasera Italia”,ha presentato le dimissioni da direttore del TG4. Dopo quattro anni di successi, il giornalista ha deciso di lasciare pur non rompendo i rapporti con Mediaset., infatti, continuerà a lavorare con e per Mediaset. A sostituirlo nel ruolo di direttore del TG4 sarà, attualmente condirettore di Videonews....